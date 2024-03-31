Глава МИД Финляндии не исключила возможность отправки войск на Украину в будущем

«Сейчас не время отправлять войска [на Украину], и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать», — сказала она в интервью британской газете Financial Times. Валтонен добавила, что на Западе не знают, к чему приведет конфликт и что произойдет в будущем, и поэтому не стоит «раскрывать все карты».
В свою очередь глава МИД Эстонии Маргус Цахкна заявил изданию, что слова президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск на Украину «пробудили лидеров Европы», но вместе с тем отметил, что безопаснее помогать Киеву оружием и финансами, а не отправлять войска.
Макрон 26 февраля заявил, что на встрече в Париже с участием представителей около 20 западных стран поднималась тема возможной отправки сухопутных войск западных государств на Украину. По его словам, участники не пришли к консенсусу по этому вопросу, однако такого сценария в будущем исключать нельзя. После конференции представители большинства стран — участниц встречи заявили, что не планируют направлять войска на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что появление иностранных воинских контингентов на Украине будет чревато крайне негативными последствиями вплоть до непоправимых. Песков отметил, что Макрон в последние недели довольно последователен в своей идее отправки войск в зону конфликта, поэтому едва ли можно пытаться оправдать его тезисы неверным переводом.