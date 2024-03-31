Глава МИД Финляндии не исключила возможность отправки войск на Украину в будущем

«Сейчас не время отправлять войска [на Украину], и мы даже не хотим обсуждать это на данном этапе. Но в долгосрочной перспективе, конечно, мы не должны ничего исключать», — сказала она в интервью британской газете Financial Times. Валтонен добавила, что на Западе не знают, к чему приведет конфликт и что произойдет в будущем, и поэтому не стоит «раскрывать все карты».