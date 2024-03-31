Текслер поздравил магнитогорский «Металлург» с выходом в полуфинал Кубка Гагарина

С таким успехом команду поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер:
— Поздравляю «Металлург» и всех болельщиков команды с выходом в полуфинал Кубка Гагарина! Команда проявила свои лучшие качества и заслуженно продолжает борьбу за главный трофей лиги. Оба южноуральских клуба в полуфинале кубка — это большой успех Челябинской области. Желаю успеха нашим командам!
Напомним, ранее «Трактор» прошёл московское «Динамо». Причём сделал это за минимальное количество игр. Чёрно-белые начнут серию до четырёх побед с двух гостевых матчей.