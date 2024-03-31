Текслер поздравил магнитогорский «Металлург» с выходом в полуфинал Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» стал второй командой из Челябинской области, которая вошла в полуфинал Кубка Гагарина. «Металлург» на выезде обыграл столичный «Спартак» и выиграл серию со счётом 4−2. В полуфинале команда сыграет против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.