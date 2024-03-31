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Текслер поздравил магнитогорский «Металлург» с выходом в полуфинал Кубка Гагарина

Магнитогорский «Металлург» стал второй командой из Челябинской области, которая вошла в полуфинал Кубка Гагарина. «Металлург» на выезде обыграл столичный «Спартак» и выиграл серию со счётом 4−2. В полуфинале команда сыграет против «Автомобилиста» из Екатеринбурга.

Источник: соцсети

С таким успехом команду поздравил губернатор Челябинской области Алексей Текслер:

— Поздравляю «Металлург» и всех болельщиков команды с выходом в полуфинал Кубка Гагарина! Команда проявила свои лучшие качества и заслуженно продолжает борьбу за главный трофей лиги. Оба южноуральских клуба в полуфинале кубка — это большой успех Челябинской области. Желаю успеха нашим командам!

Напомним, ранее «Трактор» прошёл московское «Динамо». Причём сделал это за минимальное количество игр. Чёрно-белые начнут серию до четырёх побед с двух гостевых матчей.