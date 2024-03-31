Заседание Штаба по паводкам провел премьер Казахстана Бектенов

АЛМАТЫ, 31 мар — Sputnik. Премьер-министр и руководитель Штаба Олжас Бектенов поставил подчиненным задачу обеспечить безопасность граждан в подтопленных районах и координировать усилия по устранению последствий паводков.
Заместителем руководителя Штаба назначен вице-премьер Канат Бозумбаев, сообщает пресс-служба Кабмина.
На заседании министры и акимы регионов отчитались по вопросам исполнения поручений президента и мерам по активизации противопаводковых мероприятий.
«Из зон ЧС всего эвакуировано 11 306 человек. В пунктах временного размещения находятся 5 456 человек. На контроле находятся восстановительные работы 40 размывов автодорог, моста и 39 дорожных полотен».
С населенными пунктами, оставшимися без транспортного сообщения, поддерживается связь, акиматами созданы необходимые запасы продуктов питания и медикаментов. Помощь населению в зонах ЧС оказывается круглосуточно, в том числе с привлечением воздушных судов.
«В работе задействованы более 7 тысяч человек, свыше 2 тысяч единиц техники,. Ведется мониторинг наполняемости водохранилищ и рек. На данный момент Актюбинское, Саздинское, Ащисуйское, Жартасское водохранилища работают в транзитном режиме, осуществляется активный сброс воды», — уточняется в информации.
В пресс-службе премьер-министра добавили, что, акиматами ведутся превентивные мероприятия в регионах, где имеется риск обострения паводковой ситуации. При необходимости, в регионы будет дополнительно осуществлена переброска сил.
«На восстановительные работы и строительство жилищ, разрушенных вследствие ЧС, будут выделены средства из резервов правительства и местных исполнительных органов. Список пострадавших граждан, чье жилье признано аварийным, будет формироваться акиматами на местах».
В пресс-службе главы правительства также напомнили, что, после неудовлетворительной оценки работы по исполнению противопаводковых мероприятий со стороны Касым-Жомарта Токаева, Бектенов поручил немедленно оказать материальную помощь пострадавшим и установить суммы ущерба, нанесенного стихией.
Также глава правительства поручил выработать комплексные меры для предотвращения подобных масштабных паводков в будущем.
«Каждый регион должен иметь четкий план действий», — подчеркнул председатель Штаба Олжас Бектенов.