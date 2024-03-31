Заседание Штаба по паводкам провел премьер Казахстана Бектенов

«В работе задействованы более 7 тысяч человек, свыше 2 тысяч единиц техники,. Ведется мониторинг наполняемости водохранилищ и рек. На данный момент Актюбинское, Саздинское, Ащисуйское, Жартасское водохранилища работают в транзитном режиме, осуществляется активный сброс воды», — уточняется в информации.