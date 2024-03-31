Захарова предложила объявить французской продукции, что ей будут не рады

Ранее мэр Парижа во время визита в Киев заявила, что спортсменам из России и Белоруссии не будут рады на Олимпийских играх, которые в этом году пройдут в столице Франции. «А украинским спортсменам и всему украинскому народу хочу сказать, что мы их очень сильно поддерживаем», — сказала она.