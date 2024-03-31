Аксенов поздравил сотрудников УФСБ по Крыму с годовщиной основания управления

Глава Крыма Сергей Аксенов поздравил сотрудников управления ФСБ по Республике Крым и городу Севастополю с десятой годовщиной основания управления. Поздравление он опубликовал в своем телеграм-канале.
— От имени всех крымчан благодарю сотрудников управления за эффективную работу, за надежную защиту Крыма. Желаю всем крепкого здоровья, благополучия и новых успехов в служении России, — написал Аксенов.
Глава Крыма отметил, что все эти годы сотрудники Федеральной службы безопасности честно и самоотверженно выполняли свой долг, пресекали попытки врагов России и Крыма навредить жителям полуострова. Аксенов подчеркнул, что особенно важна их работа сейчас, в условиях СВО; сотрудники ФСБ задержали множество террористов, диверсантов, предателей и пособников иностранных спецслужб, спасли сотни жизней.