Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Германии приостановили выпуск ракет Taurus

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Немецкая MBDA приостановила выпуск крылатых ракет Taurus, сообщил Spiegel со ссылкой на главу дочерней компании Томаса Готтшильда. Для создания крылатых ракет нужен госзаказ, которого давно не поступало, а производить впрок подобные боеприпасы запрещено, говорится в публикации.

Источник: AFP 2023

«Оборонная промышленность нуждается в базовой загрузке производства», — привел журнал его слова.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее исключил поставку Киеву дальнобойных систем вооружения, для применения которых необходимо участие немецких военных, даже если они при этом будут находиться за пределами Украины. Он неоднократно выступал против передачи ВСУ Taurus, несмотря на давление со стороны оппозиции и некоторых членов правящей коалиции.

В начале недели министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба пожаловался, что каждый раз, комментируя вопрос о поставках Taurus, он получает «раздраженные замечания» от Берлина.

Президент Владимир Путин в интервью журналисту Дмитрию Киселеву на вопрос об утечке разговора высокопоставленных офицеров немецкого бундесвера с обсуждением ударов по Крымскому мосту и возможности отправки на Украину Taurus заявил, что западные ракеты не меняют ситуацию на поле боя.