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Бортников: спецслужбы ищут предателей, действующих на стороне Украины

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Российские спецслужбы сделают все для поиска и наказания предателей, действующих в составе украинских террористических подразделений, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников. Видеозапись обнародована в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Источник: © РИА Новости

«Все правоохранительные органы и спецслужбы страны этим активно занимаются. Как сказал наш президент, поименно мы знаем, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории. Будем делать все необходимое для того, чтобы найти этих людей и наказать», — сказал Бортников.

ФСБ