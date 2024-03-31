Бортников: спецслужбы ищут предателей, действующих на стороне Украины

«Все правоохранительные органы и спецслужбы страны этим активно занимаются. Как сказал наш президент, поименно мы знаем, кто является организаторами подготовки и проведения акций на нашей территории. Будем делать все необходимое для того, чтобы найти этих людей и наказать», — сказал Бортников.