Молодежное крыло Илана Шора организовало муниципальный чемпионат по видеоиграм

Это был муниципальный чемпионат по FIFA 2024, который собрал десятки талантливых молодых людей, жаждущих экспериментов и новых знакомств.
В мероприятии приняли участие более 40 ребят из всех секторов Кишинева в возрасте от 16 до 35 лет, объединенных общими интересами.
Чемпионат по видеоиграм — это платформа, которую команда Илана Шора предоставляет молодым людям, позволяя им исследовать свои возможности, тестировать свои навыки и, что не менее важно, заводить новых друзей.
«Видеоигры дают нам возможность лучше узнать себя. И хотя это виртуальные игры, встречи, которые происходят в этом соревновании, позволяют нам общаться в реальности с теми, кто разделяет те же увлечения».
«Мы очень довольны организацией этого турнира. Молодежная команда Илана Шора создала для нас прекрасные условия для гейминга. Здесь собрались молодые люди с одинаковыми интересами. А когда у тебя есть общие увлечения с другими людьми, ты получаешь массу удовольствий», — поделился другой молодой участник мероприятия.
Молодежная команда Илана Шора утверждает, что целью мероприятия было не только развлечение и соревнование, но и воспитание активной жизненной позиции и поощрение общения между молодыми людьми.
Победители чемпионата по FIFA 2024 получили дипломы от организаторов.