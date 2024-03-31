Очереди на границе Беларуси и ЕС стали меньше

МИНСК, 31 мар — Sputnik. Скопление машин на границах Беларуси и сопредельных стран Евросоюза в воскресенье наблюдаются только на двух направлениях.
По данным Госпогранкомитета республики, в воскресенье очереди из грузовиков стоят на литовской и латвийской границе.
Так, в пунктах пропуска «Каменный Лог» и «Бенякони» на литовском направлении находится по 990 и 1065 фур соответственно.
В ПП «Григоровщина» на границе Беларуси и Латвии стоит 840 грузовых машин.
На польском направлении грузовиков нет.
Также в воскресенье ни по одному направлению не наблюдаются очередей из легковых машин.
На минувшей неделе на границах в пунктах пропуска фиксировались очереди как из грузовых, так и легковых авто. Как сообщали в ГПК Беларуси, литовская сторона оформила на границе менее трети большегрузных машин от нормы.
Закрытие КПП на белорусско-литовской границе
Литовские власти приняли решение с 1 марта закрыть еще два пункта пропуска — «Лаворишкес» и «Райгардас» («Котловка» и «Привалка» с белорусской стороны).
Таким образом, на границе Беларуси с Литвой остались только два действующих КПП — «Мядининкай» («Каменный Лог» в Беларуси), который является самым большим и технически оснащенным, и «Шальчининкай» («Бенякони»).
В Государственном таможенном комитете Беларуси сообщили, что перенаправят в «Каменный Лог» и «Бенякони» сотрудников и технические средства таможенного контроля из закрывающихся пунктов пропуска. Такое решение принято, чтобы уменьшить время проведения таможенных операций в действующих пунктах пропуска.
Напомним, что два пункта пропуска на белорусско-литовской границе «Шумскас» (с белорусской стороны «Лоша») и «Твярячюс» («Видзы») прекратили работать в августе 2023 года.