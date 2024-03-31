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Буданов высказался о деятельности боевиков РДК*

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Глава Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Кирилл Буданов в воскресенье заявил в эфире телеканала «Рада»., что действия членов ячейки РДК* («Русский добровольческий корпус»*) выгодны Киеву.

Источник: Reuters

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан 28 марта заявил РИА Новости, что Вооруженные силы России ударами в ночь на четверг уничтожили в Харькове около 50 военнослужащих — в их числе боевики РДК*, готовившиеся к новому нападению на Белгородскую область, и, возможно, иностранные летчики в институте ВВС имени Кожедуба.

«По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте», — сказал Буданов.

При этом, по его словам, подобные РДК* подразделения способны действовать лишь в приграничных зонах, «они не смогут с оружием дойти до Москвы».

Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил РДК* с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, которые «воевали против своей родины с оружием в руках», отметив, что «чем они закончили, хорошо известно». Он отметил, что «тогда эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима».

* Организация признана террористической и запрещена на территории России.