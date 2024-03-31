Буданов высказался о деятельности боевиков РДК*

Координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег-харьковчан 28 марта заявил РИА Новости, что Вооруженные силы России ударами в ночь на четверг уничтожили в Харькове около 50 военнослужащих — в их числе боевики РДК*, готовившиеся к новому нападению на Белгородскую область, и, возможно, иностранные летчики в институте ВВС имени Кожедуба.
«По состоянию на сегодняшний день для нас это очень выгодно, что они смогли растянуть группировки, отвлечь силы на фронте», — сказал Буданов.
При этом, по его словам, подобные РДК* подразделения способны действовать лишь в приграничных зонах, «они не смогут с оружием дойти до Москвы».
Ранее президент РФ Владимир Путин сравнил РДК* с армией генерала Андрея Власова в годы Великой Отечественной войны, которые «воевали против своей родины с оружием в руках», отметив, что «чем они закончили, хорошо известно». Он отметил, что «тогда эти предатели и подонки воевали на стороне нацистов, сейчас есть такие же точно люди, которые воюют на стороне неонацистов, неонацистского режима».
* Организация признана террористической и запрещена на территории России.