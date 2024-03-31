Песков: Путин не спал всю ночь после теракта в «Крокус Сити Холле»

Песков отметил, что глава государства продолжал работать до утра следующего дня после теракта. Путину докладывали об оперативной обстановке, в том числе и о процессе задержания террористов.
«По прямой связи на него выходят руководители, в первую очередь, на тот момент силовых структур. Докладывали ему о том, как готовилось и как происходило задержание», — заявил он.
Пресс-секретарь президента уточнил, что в ту ночь Путин не ложился спать, находясь на связи с профильными ведомствами вплоть до момента своего телеобращения.
«В такие моменты не до сна никому, особенно главе государства», — добавил он.
Ранее сообщалось, что следствие установило личности 134 погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». Руководитель следственной группы доложил главе СК РФ Александру Бастрыкину, что ведомство продолжает проводить генетические экспертизы для получения информации о других жертвах теракта.