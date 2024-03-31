Молдавия выиграет от сотрудничества с Россией и СНГ, заявила оппозиция

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Молдавия при нынешних властях стремится стать недружественной страной для России. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. В российском внешнеполитическом ведомстве также добавили, что Москва настроена иметь дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.