Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территории на улице Каховке

Реорганизуемая территория площадью 0,29 гектара расположена по адресу: улица Каховка, владение 20 а. На ней предполагается возвести жилье для переселения горожан по программе реновации и других городских нужд, а также выполнить работы по благоустройству прилегающей территории и обустройству улично-дорожной сети. Градостроительный потенциал участка — 9,5 тысячи квадратных метров недвижимости.