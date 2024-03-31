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Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территории на улице Каховке

Принято решение о комплексном развитии неэффективно используемой территории в районе Черемушки (ЮЗАО). Об этом в своем телеграм-канале сообщил Сергей Собянин.

Источник: Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

«На улице Каховке возведем жилье для переселения по программе реновации и других городских нужд. Также запланировано благоустройство прилегающей территории и обустройство улично-дорожной сети. Уже одобрили и реализуем 73 проекта комплексного развития территорий общей площадью свыше 945 гектаров. Будет создано порядка 185 тысяч рабочих мест», — написал Мэр Москвы.

Реорганизуемая территория площадью 0,29 гектара расположена по адресу: улица Каховка, владение 20 а. На ней предполагается возвести жилье для переселения горожан по программе реновации и других городских нужд, а также выполнить работы по благоустройству прилегающей территории и обустройству улично-дорожной сети. Градостроительный потенциал участка — 9,5 тысячи квадратных метров недвижимости.

В настоящее время в стадии реализации находится 73 проекта комплексного развития территорий общей площадью более 945 гектаров. В рамках проектов планируется возвести более 18 миллионов квадратных метров недвижимости. В результате будет создано около 185 тысяч рабочих мест.

Собянин Сергей
строительство