Сергей Собянин принял решение о комплексном развитии территории на улице Каховке

«На улице Каховке возведем жилье для переселения по программе реновации и других городских нужд. Также запланировано благоустройство прилегающей территории и обустройство улично-дорожной сети. Уже одобрили и реализуем 73 проекта комплексного развития территорий общей площадью свыше 945 гектаров. Будет создано порядка 185 тысяч рабочих мест», — написал Мэр Москвы.
Реорганизуемая территория площадью 0,29 гектара расположена по адресу: улица Каховка, владение 20 а. На ней предполагается возвести жилье для переселения горожан по программе реновации и других городских нужд, а также выполнить работы по благоустройству прилегающей территории и обустройству улично-дорожной сети. Градостроительный потенциал участка — 9,5 тысячи квадратных метров недвижимости.
В настоящее время в стадии реализации находится 73 проекта комплексного развития территорий общей площадью более 945 гектаров. В рамках проектов планируется возвести более 18 миллионов квадратных метров недвижимости. В результате будет создано около 185 тысяч рабочих мест.