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Посол Молдовы возложил цветы к мемориалу жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

Молдавский посол в числе других иностранных дипломатов возложил цветы в память о жертвах теракта в «Крокус сити холле».

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Посол Молдовы в РФ Лилиан Дарий принял участие в церемонии возложения цветов к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, где 22 марта произошел теракт.

Всего в мероприятии приняли участие представители около 130 дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в РФ.

Траурная церемония началась с минуты молчания, после чего собравшиеся запустили в небо белые воздушные шары в память о погибших в теракте.

В пятницу, 22 марта, около восьми вечера вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске. Они прорвались в зрительный зал, расстреливая людей в упор и бросая зажигательные шашки. Позднее в здании начался пожар, который привел к обрушению кровли.

По последним данным Следственного комитета РФ число погибших достигло 144 человек, трое из них — дети. В больницах Москвы и Подмосковья остаются десятки пострадавших при теракте.

дипломатия