Посол Молдовы возложил цветы к мемориалу жертвам теракта в «Крокус Сити Холле»

КИШИНЕВ, 31 мар — Sputnik. Посол Молдовы в РФ Лилиан Дарий принял участие в церемонии возложения цветов к стихийному мемориалу у «Крокус Сити Холла» в подмосковном Красногорске, где 22 марта произошел теракт.
Всего в мероприятии приняли участие представители около 130 дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в РФ.
Траурная церемония началась с минуты молчания, после чего собравшиеся запустили в небо белые воздушные шары в память о погибших в теракте.
В пятницу, 22 марта, около восьми вечера вооруженные люди в камуфляже открыли стрельбу в концертном зале «Крокус сити холл» в подмосковном Красногорске. Они прорвались в зрительный зал, расстреливая людей в упор и бросая зажигательные шашки. Позднее в здании начался пожар, который привел к обрушению кровли.
По последним данным Следственного комитета РФ число погибших достигло 144 человек, трое из них — дети. В больницах Москвы и Подмосковья остаются десятки пострадавших при теракте.