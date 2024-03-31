Профессор УрФУ, пришедшая на выборы с зеленкой, вышла из спецприемника

Напомним, инцидент произошел 16 марта в один из дней президентских выборов в Екатеринбурге. Полиция задержала Эмилию Носову за попытку пронести на избирательный участок зеленку. Она разлила краситель в холе до входа на участок, урны для голосования и бюллетени не пострадали.
Уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзляков рассказала, что Эмилия Носова стала жертвой телефонных мошенников. По ее словам, в период с 22 февраля по 16 марта профессор выполняла поручения злоумышленников, представившихся сотрудниками ФСБ. Ради «разоблачения бандитов» она отправила на указанные ей счета все сбережения и оформила кредиты в трех банках, всего профессор перевела мошенникам 13 млн руб.
Мошенники попросили ее «разоблачить избирательный участок, где творится беспредел», сказали облить зеленкой избирательные бюллетени и произнести пароль, на который приедет «патруль». «Как сказала Эмилия Владимировна, она поняла, что находится в руках мошенников только тогда, когда после пароля никто не пришел», — отметила омбудсмен.
Ранее председатель свердловского избиркома Елена Клименко заявила о трех провокациях на выборах. По ее словам, было две попытки разлить зеленку на бюллетени и одна попытка поджога избирательного участка.