Профессор УрФУ, пришедшая на выборы с зеленкой, вышла из спецприемника

Уполномоченный по правам человека по Свердловской области Татьяна Мерзляков рассказала, что Эмилия Носова стала жертвой телефонных мошенников. По ее словам, в период с 22 февраля по 16 марта профессор выполняла поручения злоумышленников, представившихся сотрудниками ФСБ. Ради «разоблачения бандитов» она отправила на указанные ей счета все сбережения и оформила кредиты в трех банках, всего профессор перевела мошенникам 13 млн руб.