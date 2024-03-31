Виталий Хоценко раскрыл размер зарплаты на омских оборонных предприятиях

«Оборонно-промышленный комплекс со своей стороны поднимает достойно заработные платы. 30−40 тысяч рублей — таких зарплат уже нет, как было 2 года назад. Сегодня заработная плата от 65 тысяч и выше. А если специалист хороший, с опытом либо со специальностью вуза, то можно претендовать на 100 тысяч или за 100 тысяч рублей».