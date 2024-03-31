Виталий Хоценко раскрыл размер зарплаты на омских оборонных предприятиях

В числе факторов, по которым это можно заметить, губернатор указал на их возможность предоставлять сотрудникам, принимающим участие в решении стратегически важных для государства задач, достойный уровень заработной платы.
«В численности мы растем, выпуск продукции увеличился за последние два года в разы. Мы продолжаем модернизацию предприятий, закупаем оборудование, делаем восстановительные работы цехов, строим новые», — обозначит Виталий Хоценко.
Он добавил, что кадровый вопрос на предприятиях ОПК также поставлен в число приоритетов, ибо без этого нереалистично говорить о весомом увеличении объемов качественной выпускаемой продукции. По его мнению, важно отладить взаимосвязь между учебными заведениями Омской области, начиная от школьной скамьи и заканчивая профильными вузами непосредственно с промышленностью. Касательно заработной платы как одном из мотивирующих факторов губернатор Омской области озвучил следующее:
«Оборонно-промышленный комплекс со своей стороны поднимает достойно заработные платы. 30−40 тысяч рублей — таких зарплат уже нет, как было 2 года назад. Сегодня заработная плата от 65 тысяч и выше. А если специалист хороший, с опытом либо со специальностью вуза, то можно претендовать на 100 тысяч или за 100 тысяч рублей».
Отметим, в марте 2024 года на одном из профильных сайтов появились вакансии от омского оборонного предприятия — моторостроительного объединения имени Баранова. Специалисту на вакансии контролера с обязанностями по управлению коллективом в 300 человек готовы были платить от 270 тысяч рублей.