В МИД РФ заявили, что следы последних терактов против России ведут на Украину

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы последних терактов ведут на Украину. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.
«Совершенный 22 марта в городе Красногорске и шокировавший весь мир кровавый террористический акт — далеко не первая террористическая атака против нашей страны за последнее время. Проведенные российскими компетентными органами следственные действия указывают, что следы всех этих преступлений ведут на Украину», — заявили в МИД РФ.
Россия также требует от Украины немедленно прекратить поддержку терроризма, выдать виновных и возместить ущерб жертвам. Согласно сообщению дипведомства, нарушение конвенций по антитеррору повлечет ответственность для Киева.
«Борьба с международным терроризмом — обязанность каждого государства. Российская сторона требует от киевского режима немедленно прекратить любую поддержку террористической деятельности, выдать виновных и возместить причиненный жертвам ущерб. Нарушение Украиной обязательств по антитеррористическим конвенциям повлечет ее международно-правовую ответственность», — подчеркнули в ведомстве.
В МИД РФ заявили, что Россия передала Украине требования о немедленном аресте и выдаче всех причастных к последним терактам лиц, включая главу Службы безопасности Украины (СБУ) Василия Малюка.
«МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц, — отмечается в тексте. — В числе этих требований арест главы СБУ Василия Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации».