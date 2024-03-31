В МИД РФ заявили, что следы последних терактов против России ведут на Украину

«МИД России передал властям Украины требования в рамках Международной конвенции о борьбе с бомбовым терроризмом и Международной конвенции о борьбе с финансированием терроризма о немедленном аресте и выдаче всех причастных к данным терактам лиц, — отмечается в тексте. — В числе этих требований арест главы СБУ Василия Малюка, цинично признавшего 25 марта организацию Украиной подрыва Крымского моста в октябре 2022 года и раскрывшего детали организации других терактов в Российской Федерации».