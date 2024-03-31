Израиль утвердил планы по операции в Рафахе

Правительство Израиля утвердило оперативные планы Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) по наступлению на город Рафах в секторе Газа, который считается последним оплотом группировки ХАМАС. Об этом на пресс-конференции сообщил премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху, передает израильское издание Kikar HaShabbat.
«Это займет время, но это будет сделано. Мы войдем туда и ликвидируем батальоны ХАМАС… Без ликвидации батальонов ХАМАС нет победы», — сказал он. По словам премьер-министра, вход израильских войск в Рафах и уничтожение военных соединений ХАМАС является фундаментальной целью Израиля, наравне с освобождением всех заложников.
Нетаньяху добавил, что израильские военные готовят планы эвакуации гражданского населения Рафаха. Премьер опроверг предположение, что операция в Рафахе задерживается из-за давления со стороны США или из-за священного для мусульман месяца Рамадан. «Мы справимся с давлением извне», — подчеркнул он.
По словам Нетаньяху, информация, полученная бойцами ЦАХАЛ ходе операции в больнице «Аш-Шифа» в Газе, поможет найти тех, кто захватил заложников в Израиле.
«Главная цель наших действий — это сочетание военного давления и решительных переговоров. Комбинация, которая уже привела к освобождению нашими силами и нашими усилиями около половины похищенных», — подчеркнул премьер.
Рафах — город на юге сектора Газа, который граничит с Египтом. Через КПП в Рафахе эвакуируются палестинцы, а через него поставляется гуманитарная помощь в сектор Газа.
Левая политическая партия «Еш Атид» раскритиковала выступление Нетаньяху. По ее мнению, премьер не способен вернуть похищенных заложников и обеспечить безопасность, при этом ситуация в экономике резко ухудшается, передает Kikar HaShabbat.
Ранее лидер демократов в сенате конгресса США Чак Шумер призвал к перестановкам в правительстве Биньямина Нетаньяху или проведению досрочных выборов в Израиле. «Коалиция Нетаньяху больше не соответствует потребностям Израиля после 7 октября», — заявил он.
Американское руководство настаивает на реализации концепции двух государств — еврейского и арабского. Правительство Израиля категорически отвергает возможность создания независимого палестинского государства.
31 марта в канцелярии главы правительства заявили, что у Нетаньяху обнаружили грыжу, ему проведут операцию по ее удалению. Обязанности премьер-министра будет временно исполнять глава Минюста Израиля Ярив Левин.
7 октября 2023 года боевики движения ХАМАС объявили войну Израилю, нанесли массированные удары по территории страны, атаковали приграничные города и поселки, взяли в заложники солдат и местных жителей. В ответ Израиль начал контртеррористическую операцию «Железные мечи».
Сектор Газа — это территория площадью около 360 кв. км на берегу Средиземного моря с центром в одноименном городе. Она входит в состав частично признанного государства Палестина. Другая ее часть — Западный берег реки Иордан площадью около 5,8 тыс. кв. км с центром в городе Рамалла.