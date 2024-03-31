Израиль утвердил планы по операции в Рафахе

«Это займет время, но это будет сделано. Мы войдем туда и ликвидируем батальоны ХАМАС… Без ликвидации батальонов ХАМАС нет победы», — сказал он. По словам премьер-министра, вход израильских войск в Рафах и уничтожение военных соединений ХАМАС является фундаментальной целью Израиля, наравне с освобождением всех заложников.