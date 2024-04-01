На Украине сочли проблемой строительство железной дороги в новые регионы России

Он подтвердил, что работы по восстановлению сообщения Донецкой народной республикой (ДНР), Запорожской и Херсонской областей с Ростовом-на-Дону и Крымом действительно ведутся.
«Этот процесс уже почти завершен, и это может представлять для нас серьезную проблему», — считает Буданов.
По словам главы ГУР, военная разведка в принципе имеет соответствующий опыт, чтобы справиться с сухопутным участком железной дороги.
Ранее губернатор Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что кольцевая железная дорога между Ростовом-на-Дону и Крымом заработает к концу 2024 года.
О появлении новой ветки железной дороги 18 марта объявил президент России Владимир Путин. Проектирование маршрута ведется с ноября.