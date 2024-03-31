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Эрдоган высказал Рютте ожидания Турции по поводу будущего генсека НАТО

Турецкий президент сказал и.о. премьер-министра Нидерландов, который является кандидатом на этот пост, что у республики есть ожидания по поводу нового генерального секретаря.

Источник: Reuters

АНКАРА, 31 марта. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с исполняющим обязанности премьер-министра Нидерландов Марком Рютте, претендующим на пост генерального секретаря НАТО. Как сообщила канцелярия президента, Эрдоган заявил Рютте о том, что Анкара связывает определенные ожидания с будущим генсеком альянса.

«В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения Турции и Нидерландов и процесс определения нового генерального секретаря НАТО. Эрдоган сказал Рютте, который является кандидатом на этот пост, что у Турции есть ожидания по поводу нового генерального секретаря», — говорится в сообщении канцелярии.

В числе этих ожиданий Эрдоган назвал «наилучшее служение безопасности и интересам членов НАТО в борьбе с терроризмом и другими вызовами, укрепление единства альянса, расстановку приоритетов» и то, что новый генсек «возьмет на себя убедительные обязательства придерживаться основных ценностей НАТО».

«Эрдоган заявил, что при этом следует учитывать интересы союзников, не входящих в ЕС. В свете этих принципов Турция будет принимать решение по данному вопросу в рамках стратегических соображений и справедливости», — сообщила канцелярия.

НАТО