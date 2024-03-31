Эрдоган высказал Рютте ожидания Турции по поводу будущего генсека НАТО

«В ходе встречи обсуждались двусторонние отношения Турции и Нидерландов и процесс определения нового генерального секретаря НАТО. Эрдоган сказал Рютте, который является кандидатом на этот пост, что у Турции есть ожидания по поводу нового генерального секретаря», — говорится в сообщении канцелярии.