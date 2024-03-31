Вучич рассказал о военных закупках Сербии

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что армия страны приобретает реактивные системы залпового огня РСЗО, истребители и беспилотные летательные аппараты (БПЛА) с упором на продукцию отечественной промышленности. «Приобретаем много других вещей и продолжаем укреплять нашу армию», — подчеркнул он.