Турецкая оппозиция взяла реванш на выборах в Анкаре и Стамбуле

Политическая карьера самого президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана началась с его избрания мэром этого города в 1994 году, и в 2019-м политик говорил: «Тот, кто выиграет Стамбул, выиграет всю Турцию». Однако на выборах в марте того года победу неожиданно одержал Экрем Имамоглу, он обошел ставленника Эрдогана, бывшего премьер-министра страны Бинали Йылдырыма, всего на 13 тыс. голосов (0,16%). Та же участь постигла правящую партию и в Анкаре, мэрами которой с 1994 года были политики из ПСР и ее предшественницы, Партии добродетели.