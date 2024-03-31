Армения назвала США и Европу основными партнерами

Кроме того, в середине февраля политик сообщил о приостановке членства в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, «в особенности в 2021—2022 годах». В марте Пашинян заявил, что республика может выйти из организации, если последняя не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.