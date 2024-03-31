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Армения назвала США и Европу основными партнерами

Глава МИД Армении Мирзоян назвал США и Европу основными партнерами страны.

Источник: РИА "Новости"

БУЭНОС-АЙРЕС, 31 мар — РИА Новости. Армения считает США и Европу основными партнерами, но это не означает поворота во внешней политике, заявил глава МИД республики Арарат Мирзоян в интервью телеканалу TN.

«У нас демократия, и мы хотим укреплять демократические институты. Мы видим, что, например, США и Европейский союз являются основными партнерами <…> Сейчас мы углубляем экономические и политические отношения с Брюсселем и Вашингтоном», — сказал он.

Тем не менее дипломат отметил, что это нельзя назвать «поворотом». Ереван пытается обеспечить безопасность и развитие страны, а на Западе «есть хорошие партнеры».

Мирзоян также подчеркнул, что вопрос вступления Армении в НАТО не стоит на повестке дня.

«Мы участвуем в операциях по поддержанию мира в Афганистане, увеличили присутствие в Косово, это форма сотрудничества», — пояснил глава МИД.

В последнее время Армения сокращает участие в организациях на пространстве бывшего СССР. Так, в октябре прошлого года премьер-министр Никол Пашинян не поехал на межправсоветы ЕАЭС и СНГ в Бишкек, а затем не появился на саммите СНГ. В ноябре он отказался принимать участие в саммите ОДКБ в Минске.

Кроме того, в середине февраля политик сообщил о приостановке членства в этом объединении. По его мнению, Договор о коллективной безопасности в отношении республики якобы не был выполнен, «в особенности в 2021—2022 годах». В марте Пашинян заявил, что республика может выйти из организации, если последняя не ответит на поднятые Ереваном вопросы, касающиеся суверенной территории страны.

В свою очередь, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала заявления руководства Армении об ОДКБ оскорбительными и ультимативными. Как напомнили во внешнеполитическом ведомстве, в сентябре 2022-го по просьбе Еревана была оперативно сформирована и направлена в приграничные районы страны оценочная миссия секретариата и Объединенного штаба организации. По итогам Совет коллективной безопасности принял решение развернуть в республике мониторинговую миссию, но армянские власти отвергли его и предпочли пригласить псевдонаблюдателей из ЕС.

Тем не менее Москва по-прежнему исходит из того, что Ереван продолжает оставаться полноправным членом ОДКБ со всеми вытекающими правами и обязательствами, подчеркнули в министерстве.

дипломатия