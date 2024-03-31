Замгенсека ООН призвал прекратить попытки вытеснить БАПОР из Газы

Он призвал прекратить попытки вытеснить организацию из региона.
БАПОР — созданное в 1949 году учреждение ООН, в котором работает свыше 30 тыс. сотрудников. Подавляющая часть из них — палестинцы. Организация помогает палестинским беженцам в секторе Газа, на Западном берегу реки Иордан, в Сирии и Ливане, в том числе предоставляя им образование и социальные услуги.
«Попытки вытеснить БАПОР должны прекратиться. БАПОР — это основа гуманитарных операций в Газе. Все попытки распределять помощь без него просто обречены на провал», — написал господин Гриффитс в соцсети X. Он отметил, что ни у одной другой организации нет такого опыта и доверия со стороны общества, как у БАПОР.
По информации The Guardian, начальник генштаба Израиля Герци Ха-Леви предложил представителям ООН расформировать БАПОР. Израиль обвиняет агентство в связи сотрудников с исламистскими военными группировками. В связи с обвинениями ряд стран, включая США, Великобританию и Германию, прекратили финансирование организации.