Замгенсека ООН призвал прекратить попытки вытеснить БАПОР из Газы

«Попытки вытеснить БАПОР должны прекратиться. БАПОР — это основа гуманитарных операций в Газе. Все попытки распределять помощь без него просто обречены на провал», — написал господин Гриффитс в соцсети X. Он отметил, что ни у одной другой организации нет такого опыта и доверия со стороны общества, как у БАПОР.