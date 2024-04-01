Киселев напомнил, что Путин не выступал в поддержку смертной казни

Киселев выступил с большим комментарием в своей программе в связи с возникшей в последние дни дискуссией о смертной казни на фоне теракта в «Крокусе». Ранее в программе он заявил, что жажда мести не должна застилать разум, а приговорить обвиняемых в теракте к расстрелу невозможно, поскольку закон обратной силы не имеет.
«Смертная казнь — жесткий инструмент. Это хорошо, что сейчас лидер России у нас Путин. И для него жизнь каждого из наших сограждан — бесценна. Для Путина наш исторический опыт, его профессиональное прошлое в КГБ — мощная прививка от жестокости. Но ведь после Путина будет другой. И кто знает, насколько тот другой изменит в стране, как бы так выразиться, гуманитарную атмосферу. Ведь это же факт, что личность на самом верху у нас всегда окрашивала собой и закон», — сказал Киселев.
По его словам, сейчас в России сложился конституционно-правовой режим, когда возвращение смертной казни практически невозможно — ни через указ президента, ни через референдум, ни через решение парламента или Конституционного суда.
«Но, конечно, сломать при очень большом желании можно все. И какую систему в наследство от нас получат потомки? Тоже ведь непростой вопрос. Кто и что после?» — сказал журналист.
На этой неделе пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сказал, что Кремль не принимает участия в дискуссии о возвращении смертной казни, в этой связи Киселев отметил, что Путин свою позицию сейчас не излагает.
«Но это не значит, что ее нет — она есть, не раз высказывалась и подтверждалась. Будьте уверены, что она и сейчас не поменялась», — сказал журналист.
Он напомнил, что во время прямой линии в 2013 году, вскоре после жестокого убийства шестерых человек в Белгороде, Путин высказался о смертной казни, подчеркнув, что «специалисты считают, что само ужесточение наказания не ведет к его искоренению, к снижению уровня преступности». Тогда президент привел пример, что в Римской империи за карманную кражу приговаривали к смертной казни, и больше всего краж было во время этих смертных казней, потому что больше всего народу скапливалось на площадях.
«Я понимаю возмущение граждан и желание наказать преступников — вопрос в эффективности… У нас есть такая мера наказания, как пожизненное тюремное заключение. Уверяю вас, условия содержания там далеко не санаторно-курортные», — сказал тогда Путин.
По словам Киселева, следствие сейчас должно выяснить все цепочки в деле о теракте в «Крокусе» и найти «пока не найденных».
«А суду предстоит неотвратимо наказать убийц и всех причастных — по всей строгости российского закона. Мало не покажется», — заключил Киселев.