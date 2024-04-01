Киселев напомнил, что Путин не выступал в поддержку смертной казни

«Смертная казнь — жесткий инструмент. Это хорошо, что сейчас лидер России у нас Путин. И для него жизнь каждого из наших сограждан — бесценна. Для Путина наш исторический опыт, его профессиональное прошлое в КГБ — мощная прививка от жестокости. Но ведь после Путина будет другой. И кто знает, насколько тот другой изменит в стране, как бы так выразиться, гуманитарную атмосферу. Ведь это же факт, что личность на самом верху у нас всегда окрашивала собой и закон», — сказал Киселев.