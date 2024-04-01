Главные анонсы 1 апреля

В Москве начнется серия встреч фракций Госдумы с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.
В Москве Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит кандидатуру судьи Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда РФ.
Международный комитет Совета федерации рассмотрит обращение к ООН и парламентам стран в связи с попытками вмешательства Запада в выборы президента РФ.
На Украине начнется демобилизация срочников, призванных в ряды ВСУ более двух лет назад.
Председательство в Совете Безопасности ООН перейдет к Мальте.
Как ожидается, завершатся плановые профилактические работы на газопроводе из России в Китай «Сила Сибири».
Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии, будут закрыты в связи с пасхальными праздниками.
В Китае состоится визит министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне.
Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, как ожидается, возобновит работу на Украине.
В Германии вступит в силу закон о легализации каннабиса.
В московских кафе и ресторанах откроются летние веранды.