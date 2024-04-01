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Главные анонсы 1 апреля

В России начнется весенний призыв в армию.

Источник: Бан России

В Москве начнется серия встреч фракций Госдумы с председателем ЦБ Эльвирой Набиуллиной.

В Москве Высшая квалификационная коллегия судей РФ рассмотрит кандидатуру судьи Ирины Подносовой на пост председателя Верховного суда РФ.

Международный комитет Совета федерации рассмотрит обращение к ООН и парламентам стран в связи с попытками вмешательства Запада в выборы президента РФ.

На Украине начнется демобилизация срочников, призванных в ряды ВСУ более двух лет назад.

Председательство в Совете Безопасности ООН перейдет к Мальте.

Как ожидается, завершатся плановые профилактические работы на газопроводе из России в Китай «Сила Сибири».

Мосбиржа исключит более 600 иностранных акций из списка допущенных к торгам. В список вошли акции Apple Inc., Amazon.com Inc., ebay, Nike Inc., Tesla, Visa Inc., Microsoft Corp., Netflix Inc. и другие.

Биржи Великобритании, Германии, Франции и других стран Европы, а также Гонконга и Австралии, будут закрыты в связи с пасхальными праздниками.

В Китае состоится визит министра иностранных дел Франции Стефана Сежурне.

Испанская сеть магазинов одежды Inditex, владеющая брендами Zara и Bershka, как ожидается, возобновит работу на Украине.

В Германии вступит в силу закон о легализации каннабиса.

В московских кафе и ресторанах откроются летние веранды.