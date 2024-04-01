Что изменится с 1 апреля 2024 года и коснется каждого белоруса

Узнали, что изменится в Беларуси с 1 апреля 2024 года. И этих новшеств разного характера не так и мало. Некоторые из них коснутся каждого белоруса.
Так, станет новым с 1 апреля 2024 лимит беспошлинного ввоза товаров в Беларусь без уплаты таможенных сборов через наземные границы. Сумма стоимости этих товаров должна составлять до 500 евро (вместо прежних 1000 евро), а вес — до 25 кг (вместо 50 кг). А вот при ввозе авиатранспортом норма прежняя для товаров для личного пользования: 10 тысяч евро и 50 килограммов.
Также с 1 апреля 2024 начинает действовать запрет на ввоз из Литвы ряда товаров. Кого это касается и о каких товарах речь, читайте здесь.
В первый день второго месяца весны, как мы писали ранее, начнется трехмесячное тестирование нового механизма взаимодействия работодателей с ФСЗН по расчету оплаты листков временной нетрудоспособности, к которому в полной мере перейдут с 1 июля 2024. Именно ФСЗН начнет с этой даты рассчитывать больничные белорусов.
С 6 апреля 2024 года начнут действовать существенные новшества по оплате командировок в Беларуси. В частности, с 9 до 12 рублей повышается размер суточных.
С 25 апреля начнутся выплаты, приуроченные ко Дню Победы. Так, инвалиды и участники Великой Отечественной войны получат 4000 рублей, работники тыла, награжденные орденами и медалями СССР, — 2000 рублей.
С 1 апреля 2024 у белорусских школьников начинается четвертая четверть. А с 9 по 22 апреля выпускникам предстоит зарегистрироваться на прохождение централизованного тестирования очно или онлайн.
Вырастет пособие на погребение. С 1 апреля его сумма до конца второго месяца весны будет составлять 2025 рублей 70 копеек (что равно средней зарплате в Беларуси в феврале 2024-го). И размер пособия, таким образом, на 34,5 рубля больше, чем в марте 2024.
На ряд услуг вырастут тарифы у всех трех белорусских мобильных операторов.
С 1 апреля 2024 года также подорожают как сигареты белорусских производителей, так и импортные.