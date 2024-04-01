Что изменится с 1 апреля 2024 года и коснется каждого белоруса

Так, станет новым с 1 апреля 2024 лимит беспошлинного ввоза товаров в Беларусь без уплаты таможенных сборов через наземные границы. Сумма стоимости этих товаров должна составлять до 500 евро (вместо прежних 1000 евро), а вес — до 25 кг (вместо 50 кг). А вот при ввозе авиатранспортом норма прежняя для товаров для личного пользования: 10 тысяч евро и 50 килограммов.