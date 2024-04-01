Эрдоган заявил, что руководство Турции исправит допущенные ошибки, в том числе в экономике

«Марафон всеобщих и муниципальных выборов, стартовавший в прошлом году, сегодня завершился. У нас есть еще более четырех лет [срок полномочий Эрдогана]. В эти четыре-пять лет мы в большей степени сосредоточимся на насущных проблемах нашей страны, особенно на восстановлении пострадавших от землетрясения регионов, решении наших экономических проблем. Мы сделаем все необходимое, чтобы максимально точно и объективно проанализировать те послания, которые дала нам нация на выборах. Мы еще раз даем обещание нашему народу и всей Турции — мы будем работать, не покладая рук и не отдыхая, чтобы повысить благосостояние, укрепить мир, безопасность и надежды каждого из 85 миллионов наших граждан», — сказал он во время выступления перед населением в Анкаре.