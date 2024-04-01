Ракетный крейсер «Варяг» зашел в Средиземное море

В марте гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» провели совместные учения «Морской пояс безопасности-2024» с кораблями ВМС Ирана и Китая. На этой неделе корабли ТОФ провели учения по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров в Аденском заливе Аравийского моря.