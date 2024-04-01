Ракетный крейсер «Варяг» зашел в Средиземное море

«Сегодня флагман ТОФ гвардейский ордена Нахимова ракетный крейсер “Варяг” прошел Суэцкий канал и зашел в Средиземное море. Экипаж корабля продолжает выполнение поставленных задач в рамках дальнего морского перехода», — говорится в сообщении.
Накануне корабль преодолел Красное море, продемонстрировав присутствие в регионе Андреевского флага ВМФ России.
В марте гвардейский ракетный крейсер «Варяг» и фрегат «Маршал Шапошников» провели совместные учения «Морской пояс безопасности-2024» с кораблями ВМС Ирана и Китая. На этой неделе корабли ТОФ провели учения по борьбе с пиратством и уничтожению безэкипажных катеров в Аденском заливе Аравийского моря.