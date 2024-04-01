Что изменится в Казахстане с 1 апреля

АЛМАТЫ, 1 апр — Sputnik. Новые рейсы запустят из Душанбе и Минеральных Вод в Астану, также из Актобе в Казань, нулевую пошлину продлят на лом титана, истекает срок уплаты налога на транспорт — об этом и других изменениях, которые ожидают казахстанцев с 1 апреля, читайте в материале Sputnik Казахстан.
Нулевую пошлину продлили на лом титана в ЕАЭС
Коллегия Евразийской экономической комиссии установила ввозную таможенную пошлину в отношении отходов и лома титана в размере 0% с 1 апреля 2024 года по 28 февраля 2026 года.
Ранее нулевая ввозная таможенная пошлина действовала в ЕАЭС с 2021 года до апреля этого года.
До этого ввозная таможенная ставка на отходы и лом титана составляла 5% от таможенной стоимости.
Возобновится авиасообщение из Актобе в Казань
Авиакомпания Qazaq Air возобновляет полеты из Актобе в Казань с 1 апреля 2024 года.
Рейсы будут выполняться 2 раза в неделю по понедельникам и пятницам:
- IQ 507 Актобе 17.00 — Казань 16.40 часов.
- IQ 508 Казань 17.40 — Актобе 21.20 часов.
А также предусмотрены следующие транзитные маршруты:
- Астана — Актобе — Казань.
- Атырау — Актобе — Казань.
В Казахстане начинается последняя четверть учебного года
1 апреля школьники вернутся к занятиям в последней четверти учебного года.
По данным министерства просвещения, казахстанские школьники ушли на весенние каникулы 21 марта. Ученики всех классов отдыхали десять дней — до 31 марта.
Первый рейс из Душанбе вылетит в Астану
Состоится первый рейс из Душанбе в Астану. Он запланирован на 2 апреля.
Полеты будут выполняться раз в неделю — по вторникам, а с 19 апреля частота полетов в Астану будет увеличена до двух рейсов в неделю — по вторникам и пятницам.
Все рейсы будут осуществляться на самолетах Боинг 737−800 и Боинг 737−900.
Состоится сессия Ассамблеи народа Казахстана
Президент Казахстана подписал распоряжение о созыве очередной ХХХІІІ сессии Ассамблеи народа Казахстана.
Сессия состоится
Ассамблея народа Казахстана образована Указом Главы государства 1 марта 1995 года. Состав Ассамблеи — 583 человек.
Истекает срок уплаты налога на транспорт
1 апреля 2024 года истекает срок уплаты физическими лицами транспортного налога за 2023 год.
При расчете налога используется месячный расчетный показатель в размере 3 450 тенге, действовавший в 2023 году.
«Астана Балет» отправится с гастролями в Алматы
Гастроли пройдут с 7 по 16 апреля.
Астанинские балетмейстеры представит разножанровую программу: классические и современные хореографические постановки, концерт оперной звезды Марии Мудряк и уникальную шоу-программу. Столичный коллектив выступят на сцене Almaty Theatre.
Ферросплавный завод запустят в Казахстане
В апреле будет введен ферросплавный завод в Павлодарской области.
Стоимость проекта оценивается в 92 миллиардов тенге.
Ожидается, что вместе с запуском завода будут открыты 800 рабочих мест.
Объемы производства — 240 тысяч тонн ферросилиция в год.
В министерстве промышленности уточнили, что в 2024 году планирует ввести 180 проектов на сумму 1,3 триллиона тенге с созданием более чем 17 тысяч рабочих мест.
Верующие отметят Ночь Предопределения и Ораза айт
Соблюдение поста в месяце Рамазан (Рамадан) является одним из столпов Ислама, а также предписанием для каждого мусульманина, достигшего половой зрелости и здравого ума.
В этом году Ляйлят аль-Кадр (Ночь Предопределения, Кадыр тун) отметят с 5 на 6 апреля;
Ораза айт (праздник разговения) выпадает на 10 апреля.
Кадыр тун — один из самых важных праздников для мусульман всего мира. В эту ночь определяется жизнь и смерть человека, его «ризык» — пропитание, вершится судьба на весь следующий год, и поэтому ее называют Ночь предопределения.
В эту ночь решаются дела на следующий год, ангелы нисходят на землю и распределяются милость и прощение. Считается, что в эту ночь на землю спускается столько ангелов, что им тесно в пространстве Земли.
Поэтому каждый верующий должен обязательно бодрствовать в эту ночь и проводить ее в молитвах и поклонении. Все, что он попросит в эту ночь, — будет исполнено.
Ораза айт (Ораза байрам) — один из главных мусульманских праздников, он знаменует завершение поста в священный месяц Рамазан.
Торжественное богослужение Айт намаз начинается примерно через 30−40 минут после восхода солнца, поэтому в зависимости от местонахождения региона начало праздничной проповеди отличается.
Только после Айт-намаза строгие ограничения снимаются, и на стол можно ставить любимые яства и разделить этот праздник с ближними.
Обновлен техрегламент безопасности мясной продукции
С 7 апреля 2024 вступят в силу обновленные требования техрегламента Таможенного союза «О безопасности мяса и мясной продукции».
Изменениями предусмотрены допустимые пределы отклонения фактических значений содержания пищевых веществ: белка — не менее 80% от значения, указанного в маркировке; жира, углеводов — не более 120%.
Кроме того, в обновленном техрегламенте энергетическая ценность (калорийность) названных товаров также не должна превышать 120% от значения в маркировке, добавили в ЕЭК.
Систему обнаружения лесных пожаров запустят в Павлодаре
Система раннего обнаружения лесных пожаров в Павлодарской области заработает уже в апреле. В резервате «Ертис орманы» установлены 23 мачты видеонаблюдения. Кроме видеокамер, там установлен тепловизор, который способен определять грозовые разряды.
По данным областной территориальной инспекции лесного хозяйства и животного мира, проводится обучение персонала центра обеспечения управления, сама система будет работать с 8 апреля, до начала пожароопасного периода.
Для проведения противопожарных мероприятий в этом году из бюджета выделено 276 миллионов тенге.
Прямой рейс из Минеральных Вод стартует в Астану
Российская авиакомпания Red Wings сообщила о запуске первого прямого рейса из Минеральных Вод в Астану.
Первый беспосадочный рейс WZ-4301 в Астану отправится 19 апреля в 07.20 часов.
Возвратный рейс в Минеральные Воды из Астаны будет выполнен в 13.50 часов по времени Астаны.