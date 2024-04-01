Что изменится в Казахстане с 1 апреля

АЛМАТЫ, 1 апр — Sputnik. Новые рейсы запустят из Душанбе и Минеральных Вод в Астану, также из Актобе в Казань, нулевую пошлину продлят на лом титана, истекает срок уплаты налога на транспорт — об этом и других изменениях, которые ожидают казахстанцев с 1 апреля, читайте в материале Sputnik Казахстан.