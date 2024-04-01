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В Красноярском крае будут судить женщину, облившую зелёнкой бюллетень

47-летняя женщина пыталась испортить бюллетени на выборах.

Источник: AP 2023

В Красноярске будут судить женщину, которая пыталась испортить бюллетени на выборах. Об этом рассказали в Следственном комитете.

По данным следствия, 47-летняя жительница Курагинского района через мессенджер вступила в сговор с неустановленными лицами, после чего приобрела наушники, зелёнку и растворитель для воспрепятствования работы избирательной комиссии.

15 марта женщина под контролем соучастника пришла на избирательный участок в Курагино, прошла в кабинку для голосования, открыла флакон с зелёнкой. Затем она подошла к ящику и пыталась загрузить залитый зелёнкой бюллетень, замарав крышку ящика.

Женщину задержали на месте. Бюллетени не пострадали. В отношении неё возбудили уголовное дело по ст. 141 УК РФ. Обвиняемая находится под стражей, ей грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.

Ранее сообщалось о том, что в Ужуре задержали троих человек, которых подозревают в смертельном избиении посетителя кафе.

СК