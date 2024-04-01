В Красноярском крае будут судить женщину, облившую зелёнкой бюллетень

Женщину задержали на месте. Бюллетени не пострадали. В отношении неё возбудили уголовное дело по ст. 141 УК РФ. Обвиняемая находится под стражей, ей грозит до 5 лет лишения свободы. Уголовное дело направлено в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения.