Весенний призыв в вооружённые силы начался на Дальнем Востоке

Напомним, что 1 января 2024 года вступил силу закон, согласно которому призыву на срочную военную службу подлежат все граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, а также 28 и 29-летних, находящихся в запасе. Кроме того, призывникам со дня вручения повестки в военкомат будет ограничен выезд за границу. Увеличатся и штрафы за неявку по повестке без уважительных причин. Если раньше это могло обойтись гражданину в сумму от 500 до 3 тысяч рублей, то сейчас от 10 до 30 тысяч рублей.