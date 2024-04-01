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Весенний призыв в вооружённые силы начался на Дальнем Востоке

На срочную службу по ДФО планируют призвать больше 9500 граждан.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина с 1 апреля 2024 года стартовал весенний призыв граждан на военную службу. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», документ также предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. Отметим, что в текущем году весенний призыв впервые проходит по новым правилам.

Напомним, что 1 января 2024 года вступил силу закон, согласно которому призыву на срочную военную службу подлежат все граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, а также 28 и 29-летних, находящихся в запасе. Кроме того, призывникам со дня вручения повестки в военкомат будет ограничен выезд за границу. Увеличатся и штрафы за неявку по повестке без уважительных причин. Если раньше это могло обойтись гражданину в сумму от 500 до 3 тысяч рублей, то сейчас от 10 до 30 тысяч рублей.

По информации пресс-службы Восточного военного округа, продлится весенний призыв продлится с 1 апреля до 15 июля включительно, однако в этих сроках есть ряд исключений. Так, граждане, проживающие в местностях, приравненных к районам Крайнего Севера, а также в муниципалитетах ряда регионов ДФО, будут призываться в армию с 1 мая. В Хабаровском крае это жители Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов, а также Охотского муниципального округа. Тоже самое касается тех, кто ведёт преподавательскую деятельность в образовательных организациях. Кроме того, весеннему призыву вовсе не подлежат граждане, занятые в сельском хозяйстве.

 — С Дальневосточного федерального округа в весеннем призыве 2024 года планируется призвать более девяти 9500 граждан. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, не будут принимать участие в специальной военной операции. В настоящее время созданы все необходимые условия для выполнения задания на призыв. Отправки граждан, призванных на военную службу спланированы, и будут осуществляться во второй декаде мая, — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.

Если повестка пришла, но призывник не может явиться в назначенную дату на заседание военной комиссии, то следует подать заявление с объяснением уважительных причин неявки в письменной форме, приложив к нему подтверждающие документы. Это нужно сделать либо на бумажном носителе, лично явившись в военкомат, либо на сайте «Госуслуг», либо через МФЦ не позднее даты явки, указанной в повестке.