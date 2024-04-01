Весенний призыв в вооружённые силы начался на Дальнем Востоке

Указом президента Российской Федерации Владимира Путина с 1 апреля 2024 года стартовал весенний призыв граждан на военную службу. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», документ также предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек. Отметим, что в текущем году весенний призыв впервые проходит по новым правилам.
Напомним, что 1 января 2024 года вступил силу закон, согласно которому призыву на срочную военную службу подлежат все граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, а также 28 и 29-летних, находящихся в запасе. Кроме того, призывникам со дня вручения повестки в военкомат будет ограничен выезд за границу. Увеличатся и штрафы за неявку по повестке без уважительных причин. Если раньше это могло обойтись гражданину в сумму от 500 до 3 тысяч рублей, то сейчас от 10 до 30 тысяч рублей.
— С Дальневосточного федерального округа в весеннем призыве 2024 года планируется призвать более девяти 9500 граждан. Военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, не будут принимать участие в специальной военной операции. В настоящее время созданы все необходимые условия для выполнения задания на призыв. Отправки граждан, призванных на военную службу спланированы, и будут осуществляться во второй декаде мая, — сообщили в пресс-службе Восточного военного округа.
Если повестка пришла, но призывник не может явиться в назначенную дату на заседание военной комиссии, то следует подать заявление с объяснением уважительных причин неявки в письменной форме, приложив к нему подтверждающие документы. Это нужно сделать либо на бумажном носителе, лично явившись в военкомат, либо на сайте «Госуслуг», либо через МФЦ не позднее даты явки, указанной в повестке.