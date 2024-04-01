Танкист Куртуков представлен к Ордену Мужества за подвиги в зоне СВО

К государственной награде Орден Мужества за отвагу, решительность и высокий профессионализм, проявленные в зоне Специальной военной операции, представлен сержант Евгений Куртуков. Уроженец Алтайского края, военнослужащий дислоцированного в Хабаровском крае учебного центра Восточного военного округа, успешно выполняет поставленные задачи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



В одном из боёв отделение танкового взвода под командованием Евгения Куртукова уничтожило танк Т-72 польской модификации. Также его подразделение ликвидировало до 60 бойцов противника, бронетранспортёр, легкобронированный вездеход и фургон с боеприпасами.