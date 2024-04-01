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Танкист Куртуков представлен к Ордену Мужества за подвиги в зоне СВО

Военнослужащий из части в Хабаровском крае командует отделением танкового взвода.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

К государственной награде Орден Мужества за отвагу, решительность и высокий профессионализм, проявленные в зоне Специальной военной операции, представлен сержант Евгений Куртуков. Уроженец Алтайского края, военнослужащий дислоцированного в Хабаровском крае учебного центра Восточного военного округа, успешно выполняет поставленные задачи, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

В одном из боёв отделение танкового взвода под командованием Евгения Куртукова уничтожило танк Т-72 польской модификации. Также его подразделение ликвидировало до 60 бойцов противника, бронетранспортёр, легкобронированный вездеход и фургон с боеприпасами.

— В ходе боев сержант Евгений Куртуков не допустил потерь подчиненного личного состава, — подчеркнули в пресс-службе Восточного военного округа. — Высокий профессионализм военнослужащего способствует сохранению жизней подчинённых и успешному выполнению боевых задач.