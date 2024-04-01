Повышение пенсий и запрет «наливаек»: что ждет россиян в апреле

Хорошая новость для тех, кто сдает на права: с 1 апреля ошибиться можно на общую сумму в семь баллов. Раньше можно было только на пять. При этом таблица баллов останется неизменной. Так что экзаменаторы в среднем будут прощать на одно легкое нарушение больше.