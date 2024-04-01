Повышение пенсий и запрет «наливаек»: что ждет россиян в апреле

Эти и другие новшества второго весеннего месяца — в подборке РИА Новости Крым.
Соцпакет для россиян
Социальные пенсии по старости, инвалидности и потере кормильца в апреле будут проиндексированы на 7,5%. Такие выплаты получают россияне без достаточного подтвержденного стажа, дети-инвалиды и люди с инвалидностью при отсутствии страхового стажа, дети до 18 лет и студенты-очники не старше 23-х лет, которые потеряли родителей.
На те же 7,5% вырастут государственные пенсии военнослужащим и добровольцам, ставшим инвалидами из‑за военной травмы, участникам Великой Отечественной войны, гражданам, пострадавшим в результате радиационных или техногенных катастроф.
Также повышение ждет пенсионеров, отметивших 80-летие в марте: с апреля они будут ежемесячно получать удвоенную фиксированную выплату к страховой пенсии — 16 269,76 рублей. Это повышение традиционное, автоматическое, заявлений не нужно. Кроме того, пенсии поднимут работавшим пенсионерам, которые уволились в феврале.
Новое на «Госуслугах»
Юрлица и индивидуальные предприниматели теперь могут направить уведомления о начале отдельных видов бизнеса только через «Госуслуги» или сходные региональные порталы. Еще придется уведомить о прекращении деятельности. Так законодатель хочет сохранить актуальность соответствующего реестра.
Вся информация о страховании теперь будет передаваться в Автоматизированную информационную систему страхования. Граждане смогут получать данные оттуда — например, о полисе ОСАГО — через портал «Госуслуги».
За рулем
Хорошая новость для тех, кто сдает на права: с 1 апреля ошибиться можно на общую сумму в семь баллов. Раньше можно было только на пять. При этом таблица баллов останется неизменной. Так что экзаменаторы в среднем будут прощать на одно легкое нарушение больше.
Для тех, кто имеет «административку» за вождение в нетрезвом виде, новости плохие: теперь таким гражданам сдавать экзамен и получать права запрещено. Те, кого лишили прав на управление транспортным средством, тоже не получат допуск к экзамену, пока не истечет срок привлечения к ответственности.
Автошколы обяжут иметь заключение ГИБДД о соответствии учебно-материальной базе. Также с 1 апреля законодатель уточняет порядок обмена иностранных водительских удостоверений на российские.
Сохранение памяти
С апреля законодатель определяет перечень разрешенных работ на территории выявленных объектов культурного наследия. В частности, теперь снос зданий, обладающих признаками объекта культурного наследия, запрещен.
Еще один новый закон касается памятников Великой Отечественной.
«Муниципалитеты смогут проводить ремонт на объектах культурного наследия, увековечивающих память о событиях, участниках и жертвах Великой Отечественной войны, в упрощенном порядке, то есть более оперативно. В России будет создан отдельный реестр памятников Великой Отечественной войны в общем реестре объектов культурного наследия, что поможет получить точную информацию об их количестве», — сообщается на сайте Госдумы.
И другие изменения…
…для хозяев квартир и домов: с апреля любое изменение границ и площади жилых помещений будет считаться перепланировкой (сейчас считаются только те изменения, которые нужно вносить в техпаспорт). Процедура согласования перепланировки поменяется: теперь подавать документы в Росреестр не нужно, органы местного самоуправления сделают это самостоятельно в электронном виде — это должно ускорить процесс.
…для арендодателей: сдавать квартиры посуточно теперь можно на абсолютно законных основаниях. При этом законодатели разрешили такую практику, только если это не нарушает права соседей — за шум и беспорядки отвечать будут не только «посуточные жильцы», но и сам собственник арендного помещения. Еще одно условие — обязательно нужны приборы учета энергоресурсов.
… для владельцев «наливаек»: по новому закону «о наливайках» с 1 апреля регионы смогут ограничивать время продажи всей алкогольной продукции в точках общепита (за исключением ресторанов), расположенных в многоквартирных домах и на прилегающих территориях. Раньше они могли ограничивать продажу только крепкого алкоголя.
…для торговцев табаком: за оборот табачной продукции без маркировки или продажу несовершеннолетнему сырья для табачных изделий будут наказывать рублем. Штрафы составят до 1 миллиона рублей.