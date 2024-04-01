Весенний призыв в Хабаровске 2024: кого призовут, сроки службы

Отметим, что в текущем году правила призыва немного изменились. Теперь, на основании закона, вступившего в силу 1 января 2024 года, призыву на срочную военную службу подлежат все граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, а также 28 и 29-летних, находящихся в запасе. Увеличились и штрафы за то, что человек проигнорировал повестку без уважительных причин.