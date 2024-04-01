Весенний призыв в Хабаровске 2024: кого призовут, сроки службы

Весенний призыв в Хабаровске 2024 стартовал с 1 апреля Указом Президента Владимира Путина. Документ также предписывает уволить с военной службы солдат, матросов, сержантов и старшин, срок военной службы по призыву которых истек.
Отметим, что в текущем году правила призыва немного изменились. Теперь, на основании закона, вступившего в силу 1 января 2024 года, призыву на срочную военную службу подлежат все граждане России в возрасте от 18 до 30 лет, исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, а также 28 и 29-летних, находящихся в запасе. Увеличились и штрафы за то, что человек проигнорировал повестку без уважительных причин.
По информации Восточного военного округа, призыв на Дальнем Востоке, в некоторых районах, стартует 1 мая, а не 1 апреля. Но и как в стандартном случае продлится до 15 июля. Такое исключение коснется только регионов крайнего севера. Территории следующие:
- Республика Саха (Якутия): Аллайховский, Абыйский, Булунский, Жиганский, Верхнеко-лымский, Верхоянский, Эвено-Бынтайский, Анабарский, Оленекский, Нижнеколымский, Среднеколымский, Оймяконский, Момский и Усть-Янский районы (улусы).
- Забайкальский край: Каларский и Тунгиро-Олекминский районы.
- Камчатский край: Алеутский, Карагинский, Олюторский и Пенжинский районы.
- Хабаровский край: Аяно-Майский, Тугуро-Чумиканский и Охотском районах.
- Чукотский автономный округ: Чукотский район.
Также с 1 мая будут призваны мужчины, которые ведут преподавательскую деятельность в образовательных организациях. Граждан, работающих в сфере сельского хозяйства, призывать не будут.
Традиционно служба продлится один год. В этом году в Дальневосточном федеральном округе призовут около 9500 граждан. Отправлять в точки дислокации мужчин будут во второй декаде мая. Граждане, проходящие срочную службу, не будут принимать участие в СВО.