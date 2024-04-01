Минобороны: в России стартовал весенний призыв граждан на военную службу

В понедельник в России начинается весенний призыв на военную службу, срок срочной службы, как и прежде, составит 12 месяцев, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
По новым правилам, вступившим в силу с 1 января, призыву на срочную службу подлежат граждане в возрасте от 18 до 30 лет (исключая тех, кому 27 лет исполнилось до конца 2023 года, и тех, кому 28 или 29, и кто находится в запасе).
На военную службу с 1 апреля по 15 июля призовут 150 тыс. человек, говорится в указе президента РФ, размещенном на сайте опубликования правовых актов.
Как сообщил ранее заместитель начальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба ВС РФ вице-адмирал Владимир Цимлянский, весенний призыв будет проходить с 1 апреля во всех регионах страны, кроме отдельных районов Крайнего Севера и отдельных местностей, приравненных к районам Крайнего Севера, где граждане призываются с 1 ноября по 31 декабря. Это связано с климатическими особенностями.
«Начало отправок призывников со сборных пунктов спланированно с 15 апреля 2024 года. Срок военной службы по призыву, как и прежде, составит 12 месяцев», — комментировал Цимлянский.
Все призывники будут направлены для службы в пункты постоянной дислокации соединений и воинских частей ВС и других воинских формирований на территории России.
В пункты дислокации подразделений ВС в новых регионах России (ДНР и ЛНР, Херсонская и Запорожская области) или для участия там в выполнении задач специальной военной операции военнослужащие, проходящие военную службу по призыву, направляться не будут.
Треть призывников будет направлена в учебные соединения и воинские части, где в срок до пяти месяцев освоит современную военную технику и получит военно-учетную специальность.
В ходе весенней кампании продолжится практика формирования научных рот, предназначенных для решения научно-прикладных задач. Также будут комплектоваться научно-производственные подразделения и спортивные роты.
Как уточнили в Генштабе, когда военные отслужат установленный год, их своевременно отправят домой.
«Предстоящая призывная кампания никак не связана с проведением специальной военной операции на Украине. Мероприятия призыва будут проводиться в плановом порядке, в сроки, установленные законодательством Российской Федерации», — отмечается в комментарии Минобороны.
Перед отправкой к местам прохождения службы призывники будут переодеты в повседневную форму одежды: для ВМФ — черного цвета, для ВКС и ВДВ — синего, для СВ и остальных родов войск — защитного цвета. Военнослужащим будут выдаваться банковские и персональные электронные карты, а также несессер.