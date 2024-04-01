Руководитель департамента городского хозяйства и транспорта Красноярска ушел в отставку

В Красноярске свой пост покинул глава департамента горхозяйства и транспорта Юрий Савин.
Судя по информации на сайте мэрии, исполнять обязанности замглавы города и руководителя департамента будет Николай Мухин. Сейчас он работает в должности заместителя руководителя департамента по инженерной инфраструктуре.
Напомним, Юрий Савин уже отвечал за городское хозяйство Красноярска в период с августа 2019 года по май 2020. «Прославился» он тем, что подписал контракт на выполнение работ по сносу исторической ограды Троицкого кладбища. Кроме этого, чиновника еще много раз критиковали за спорные решения.
В ноябре 2022 года он снова вернулся на эту должность, а осенью 2023 года возглавил объединенный департамент городского хозяйства и транспорта. Недавно в ряде телеграм-каналов появилась информация о том, что Юрий Савин направил в силовые ведомства информацию о возможных злоупотреблениях в мэрии.