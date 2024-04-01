Руководитель департамента городского хозяйства и транспорта Красноярска ушел в отставку

Напомним, Юрий Савин уже отвечал за городское хозяйство Красноярска в период с августа 2019 года по май 2020. «Прославился» он тем, что подписал контракт на выполнение работ по сносу исторической ограды Троицкого кладбища. Кроме этого, чиновника еще много раз критиковали за спорные решения.