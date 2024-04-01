В весенний призыв в Вооруженные силы России отправятся служить около трех тысяч жителей Иркутской области

Призывная комиссия в Иркутской области продлится с 1 апреля по 15 июля, уточняет пресс-служба главы региона. Документом утверждается состав областной призывной комиссии в основном и резервном составах, призывных комиссий в муниципальных районах и городских округах.
Министерству здравоохранения Иркутской области поручается оказать содействие в организации медицинского освидетельствования призывников, даются поручения другим ведомствам, а также рекомендации Военному комиссариату региона, руководству территориальных подразделений федеральных правоохранительных органов, главам муниципальных образований Приангарья.
«Традиционная весенняя призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля. Из Иркутской области в Вооруженные Силы страны будет призвано около трех тысяч молодых людей, годных к строевой службе. Как и предусмотрено законом, срок их службы — один год. При этом срочники к участию в СВО привлекаться не будут. Их направят служить в соединения и воинские части на территории России, за исключением новых регионов», — рассказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
С 1 января 2024 года призыву подлежат мужчины с 18 до 30 лет. Отправку в войска со сборных пунктов планируется начать во второй половине апреля.