В весенний призыв в Вооруженные силы России отправятся служить около трех тысяч жителей Иркутской области

«Традиционная весенняя призывная кампания пройдет с 1 апреля по 15 июля. Из Иркутской области в Вооруженные Силы страны будет призвано около трех тысяч молодых людей, годных к строевой службе. Как и предусмотрено законом, срок их службы — один год. При этом срочники к участию в СВО привлекаться не будут. Их направят служить в соединения и воинские части на территории России, за исключением новых регионов», — рассказал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.