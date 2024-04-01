Токаев уволил Наталью Годунову с должности председателя высшей аудиторской палаты

АЛМАТЫ, 1 апр — Sputnik. Указом главы государства Годунова Наталья Николаевна освобождена от должности председателя Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.
Что известно о Наталье Годуновой
Родилась 24 мая 1972 года в городе Уральске.
Окончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт (по специальности — экономист), Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.
Кандидат экономических наук.
Карьера
Трудовую деятельность начала в 1993 году экономистом в «Агропромбанке “Орал”.
В 1997—2005 годах работала ведущим специалистом, начальником отдела Западно-Казахстанского территориального комитета управления государственным имуществом и активами, заведующим Отделом аппарата Акима Западно-Казахстанской области, директором Департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области.
С 2005 по 2006 год — советник-экономист Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации.
В 2006 — 2009 годах занимала должность советника акима Мангистауской области.
С 2009 по 2011 год — консультант, заместитель, исполняющий обязанности Торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации.
В 2012—2013 годах являлась советником заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.
С 2013 по 2015 год занимала должность заместителя Акима Кызылординской области, курировала вопросы экономики, финансов и занятости.
В 2015—2017 годах — секретарь партии «Нұр Отан», член Бюро Политсовета партии «Нұр Отан».
С декабря 2017 года — член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.
С февраля 2018 года — председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.
С 28 ноября 2022 года назначена председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.