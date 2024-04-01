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Токаев уволил Наталью Годунову с должности председателя высшей аудиторской палаты

Указ президента опубликован на сайте Акорды.

Источник: Официальный сайт ЕНУ им. Л.Гумилева

АЛМАТЫ, 1 апр — Sputnik. Указом главы государства Годунова Наталья Николаевна освобождена от должности председателя Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан, сообщила пресс-служба Акорды.

Что известно о Наталье Годуновой

Родилась 24 мая 1972 года в городе Уральске.

Окончила Западно-Казахстанский сельскохозяйственный институт (по специальности — экономист), Финансовую академию при Правительстве Российской Федерации.

Кандидат экономических наук.

Карьера

Трудовую деятельность начала в 1993 году экономистом в «Агропромбанке “Орал”.

В 1997—2005 годах работала ведущим специалистом, начальником отдела Западно-Казахстанского территориального комитета управления государственным имуществом и активами, заведующим Отделом аппарата Акима Западно-Казахстанской области, директором Департамента экономики и бюджетного планирования Западно-Казахстанской области.

С 2005 по 2006 год — советник-экономист Торгового представительства Республики Казахстан в Российской Федерации.

В 2006 — 2009 годах занимала должность советника акима Мангистауской области.

С 2009 по 2011 год — консультант, заместитель, исполняющий обязанности Торгового представителя Республики Казахстан в Российской Федерации.

В 2012—2013 годах являлась советником заместителя Премьер-Министра Республики Казахстан.

С 2013 по 2015 год занимала должность заместителя Акима Кызылординской области, курировала вопросы экономики, финансов и занятости.

В 2015—2017 годах — секретарь партии «Нұр Отан», член Бюро Политсовета партии «Нұр Отан».

С декабря 2017 года — член Центральной избирательной комиссии Республики Казахстан.

С февраля 2018 года — председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета.

С 28 ноября 2022 года назначена председателем Высшей аудиторской палаты Республики Казахстан.