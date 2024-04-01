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Вступили в силу ответные меры Беларуси против Литвы

1 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Ответные меры Беларуси против Литвы вступили в силу с сегодняшнего дня. Соответствующие постановления Совета Министров опубликованы на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Белорусской стороной принято решение о введении анонсированных ранее мер в ответ на недружественные действия Литовской Республики по закрытию в 2024 году двух пограничных пунктов пропуска. Так, постановлением Совета Министров Республики Беларусь от 14 марта 2024 года № 181 установлен запрет на импорт из Литвы отдельных товаров, включая продукты питания, строительные изделия и бытовую технику, а постановлением от 14 марта № 182 — запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы.

Согласно постановлению № 181 в перечень товаров, запрещенных к ввозу и реализации на территории Беларуси, включены отдельные товары, происходящие из Литовской Республики: молоко и сливки сгущенные, фрукты и орехи, кофе, соки фруктовые, воды, уксус, колготки, чулки, гольфы, носки и прочие чулочно-носочные изделия, отдельные строительные изделия, холодильники и морозильники.

Запрет на ввоз отдельных товаров через белорусско-литовский участок госграницы, утвержденный постановлением № 182, распространяется на следующие товары: воды, пиво, вина, сусло виноградное, вермуты, прочие сброженные напитки, спирт этиловый, уксус, шины и покрышки пневматические резиновые, одежда и прочие изделия, бывшие в употреблении, а также бывшие в употреблении части и принадлежности транспортных средств. Действие документа продлится до 1 октября 2024 года.

Основные положения постановлений вступили в силу с 1 апреля 2024 года.