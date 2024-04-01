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Сменился главный врач омской городской больницы № 2

В понедельник, 1 апреля 2024 года, в Министерстве здравоохранения Омской области объявили о смене руководства городской больницы № 2.

Главным врачом назначен Максим Казанцев, на этой должности он сменит Светлану Гусеву.

Максим Казанцев — новый главный врач городской больницы № 2. На этой должности он сменит Светлану Гусеву. Максим Николаевич в 2005 году окончил Омскую медицинскую академию (ныне — ОмГМУ Минздрава России), после чего приступил к работе как раз в ГБ № 2. Начинал с должности участкового терапевта, в 2010 возглавил отделение профилактики, а в 2015 стал заведующим поликлиникой. С 2021 года и по настоящее время работал в городской поликлинике № 8 заместителем главного врача — в разное время по амбулаторной-поликлинической и клинико-экспертной работе. Максим Казанцев регулярно повышает квалификацию и проходит обучения, в том числе по профилактике неинфекционных заболеваний, исследованиям общественного здоровья, экспертизе нетрудоспособности и терапии. Награжден Почётной грамотой Министерства здравоохранения Омской области, Благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации и нагрудным знаком Министерства здравоохранения Омской области «Отличник здравоохранения Омской области».

Максим Казанцев в 2005 году окончил Омскую медицинскую академию (ныне — ОмГМУ Минздрава России), после чего приступил к работе как раз в ГБ № 2. Начинал с должности участкового терапевта, в 2010 возглавил отделение профилактики, а в 2015 стал заведующим поликлиникой. С 2021 года и по настоящее время работал в городской поликлинике № 8 заместителем главного врача — в разное время по амбулаторной-поликлинической и клинико-экспертной работе.

«Максим Казанцев регулярно повышает квалификацию и проходит обучения, в том числе по профилактике неинфекционных заболеваний, исследованиям общественного здоровья, экспертизе нетрудоспособности и терапии», — уточнили в ведомстве.

Награжден Почётной грамотой Министерства здравоохранения Омской области, Благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации и нагрудным знаком Министерства здравоохранения Омской области «Отличник здравоохранения Омской области».