Сменился главный врач омской городской больницы № 2

Максим Казанцев — новый главный врач городской больницы № 2. На этой должности он сменит Светлану Гусеву. Максим Николаевич в 2005 году окончил Омскую медицинскую академию (ныне — ОмГМУ Минздрава России), после чего приступил к работе как раз в ГБ № 2. Начинал с должности участкового терапевта, в 2010 возглавил отделение профилактики, а в 2015 стал заведующим поликлиникой. С 2021 года и по настоящее время работал в городской поликлинике № 8 заместителем главного врача — в разное время по амбулаторной-поликлинической и клинико-экспертной работе. Максим Казанцев регулярно повышает квалификацию и проходит обучения, в том числе по профилактике неинфекционных заболеваний, исследованиям общественного здоровья, экспертизе нетрудоспособности и терапии. Награжден Почётной грамотой Министерства здравоохранения Омской области, Благодарностью Министра здравоохранения Российской Федерации и нагрудным знаком Министерства здравоохранения Омской области «Отличник здравоохранения Омской области».