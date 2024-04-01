Стало известно, почему весенний призыв в Иркутске 2024 будет необычным

Весенний призыв в Иркутске 2024 стартует как обычно 1 апреля. Сразу после указа президента России Владимира Путина, губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о «О призыве на военную службу…». Расскажем, в какие сроки пройдет призывная кампания в Приангарье и какие изменения начинают действовать с этого года.
Весенний призыв в Иркутске 2024: сроки
После подписания распоряжение главы региона, стало известно, что около 3000 молодых мужчин отправятся на военную службу сроком на один год. Для сравнения в весенний призыв в прошлом срочниками стали больше трех тысяч сибиряков, а осенью чуть больше 2.5 тысяч человек. Все они, разумеется, прошли медкомиссию и были признаны годными к несению службы. Обследование врачей также пройдут и нынешние призывники.
— Весенний призыв в Иркутской области продлится с 1 апреля по 15 июля, — сообщает правительство региона. — Это плановая призывная кампания.
При этом отмечается, что никто из призванных к срочной службе не будет отправлен в зоны боевых действий.
— Их направят служить в соединения и воинские части на территории России, за исключением новых регионов, — рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
После 12 месяцев службы иркутян уволят в запас и отправят домой. Отправку же в войска со сборных пунктов планируют начать во второй половине апреля.
Весенний призыв в Иркутске 2024: что нового
В прошлом году в государстве был принят ряд поправок, которые меняют правила весеннего призыва. Так, начиная с 2024 года, на срочную военную службу будут призывать мужчин от 18 до 30 лет. Ранее повестки с требованием явиться в военкомат приходили только до 27 лет. Действовать это изменение начало с января сего года. Это значит, что те, кому исполнилось 27 в 2023-м, повестки в этом году не получат. А вот тем, кому 27 «стукнет» только в 2024 году, имеют возможность пройти службу в ближайшие три года.
Стоит отметить, что с нового года наказания за попытки избежать срочной воинской службы также изменились — выросли штрафы за неявку в военкомат по повестке, за отъезд сроком на три месяца во время призыва, за отказ пройти медкомиссию