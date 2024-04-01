Стало известно, почему весенний призыв в Иркутске 2024 будет необычным

В прошлом году в государстве был принят ряд поправок, которые меняют правила весеннего призыва. Так, начиная с 2024 года, на срочную военную службу будут призывать мужчин от 18 до 30 лет. Ранее повестки с требованием явиться в военкомат приходили только до 27 лет. Действовать это изменение начало с января сего года. Это значит, что те, кому исполнилось 27 в 2023-м, повестки в этом году не получат. А вот тем, кому 27 «стукнет» только в 2024 году, имеют возможность пройти службу в ближайшие три года.