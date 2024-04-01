Мирзиёев созвонился с Эрдоганом — что обсудили президенты

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Узбекистаном, глобальные и региональные вопросы. Президент Эрдоган поблагодарил Мирзиёева за поздравления в связи с проведением в Турции демократических выборов в местные органы власти», — говорится в сообщении.