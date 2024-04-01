Мирзиёев созвонился с Эрдоганом — что обсудили президенты

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с проведением демократических выборов в местные органы самоуправления этой страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.
В Турции в воскресенье состоялось голосование на выборах в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционные мэры сохранили свои должности в крупных городах республики.
«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Узбекистаном, глобальные и региональные вопросы. Президент Эрдоган поблагодарил Мирзиёева за поздравления в связи с проведением в Турции демократических выборов в местные органы власти», — говорится в сообщении.