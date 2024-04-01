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Мирзиёев созвонился с Эрдоганом — что обсудили президенты

В Турции в воскресенье прошло голосование на выборах в местные органы самоуправления.

Источник: Пресс-служба президента Узбекистана

ТАШКЕНТ, 1 апр — Sputnik. Шавкат Мирзиёев по телефону поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с проведением демократических выборов в местные органы самоуправления этой страны, сообщает РИА Новости со ссылкой на канцелярию турецкого лидера.

В Турции в воскресенье состоялось голосование на выборах в местные органы самоуправления. По предварительным данным, оппозиционные мэры сохранили свои должности в крупных городах республики.

«Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган провел телефонный разговор с президентом Узбекистана Шавкатом Мирзиёевым. В ходе беседы были обсуждены двусторонние отношения между Турцией и Узбекистаном, глобальные и региональные вопросы. Президент Эрдоган поблагодарил Мирзиёева за поздравления в связи с проведением в Турции демократических выборов в местные органы власти», — говорится в сообщении.

Шавкат Мирзиеев