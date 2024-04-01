Власти начали обсуждать создание ответственного за мигрантов ведомства

По словам трех источников, речь идет о министерстве, которое, по сути, совместит полномочия Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН) и Главного управления по вопросам миграции МВД. Два других источника рассказали, что у нового ведомства может быть статус агентства в подчинении главы государства с такими же широкими полномочиями. Один из собеседников сообщил, что новое ведомство будет заниматься всеми межнациональными и миграционными и будет находиться «в контуре Управления президента по внутренней политике» (УВП), которое де-факто и регулирует эти вопросы.