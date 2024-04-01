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Главу поселения в Омской области лишили полномочий за сокрытие доходов

Экс-глава поселения предоставлял ложные сведения о своих доходах на протяжении двух лет.

Главу поселения в Полтавском районе Омской области лишили полномочий за недостоверные сведения о доходах. Речь идет о главе Соловьевского сельского поселения Александре Дизере. Он возглавил поселение в 2020 году.

Ранее прокуратура провела проверку в отношении Дизера и обратилась с иском в суд.

Суд установил, что глава одного из поселений Полтавского района представил ложные и неполные сведения о его доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера в период с 2020 по 2022 года.

Во время проверки Совет поселения решил досрочно лишить главу полномочий на основании заявления.

— В связи этим прокурор Полтавского района обратился в суд с исковым заявлением об изменении основания и формулировки досрочного прекращения полномочий главы поселения с отставки по собственному желанию на утрату доверия, — рассказали в пресс-службе прокуратуры.

Суд удовлетворил требования прокурора в полном объеме.