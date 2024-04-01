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Вице-мэра Терешкову назвали новым министром культуры Новосибирской области

Анна Терешкова оценила сообщение.

Источник: Сиб.фм

Вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова прокомментировала первоапрельскую шутку, распространенную телеграм-каналом «Культуръка Новосибирска».

В посте утверждалось, что она была назначена новым министром культуры Новосибирской области.

Терешкова посчитала это сообщение забавным и выразила свое уважение к чувству юмора у тех, кто его проявляет.

«Дорогие друзья! Ну хоть у кого-то в наше время присутствует чувство юмора! С 1 апреля! У меня еще много дел в городе!», — сказала чиновница.

Ранее Сиб.фм сообщал, что Андрей Травников поручил в течение трёх дней проверить все потенциально опасные в период весеннего паводка места.