КПРФ в Приморье не может найти своего активиста: экс-депутат может быть в СИЗО

Юрий Корнеев — депутат Законодательного собрания Приморья 5 созыва (2011—2016). Избирался от ЛДПР и более десяти лет состоял в этой партии. Ближе к окончанию полномочий созыва покинул ряды партии и фракции, на новые выборы в Заксобрание выдвинулся от КПРФ. В 2021 году баллотировался от КПРФ по одномандатному округу № 15, включающему часть Уссурийска, но проиграл единороссу Александру Кирилюку. Возглавлял Дальнереченское отделение КПРФ, входит в состав Приморского краевого комитета КПРФ.