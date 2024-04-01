КПРФ в Приморье не может найти своего активиста: экс-депутат может быть в СИЗО

Приморские коммунисты пытаются выяснить судьбу своего товарища — экс-депутата Заксобрания Приморья, члена ПКО КПРФ и предпринимателя Юрия Корнеева. Несколько дней назад он перестал выходить на связь. В КПРФ предполагают, что их партиец оказался в СИЗО, сообщает ИА PrimaMedia.
Юрий Корнеев — депутат Законодательного собрания Приморья 5 созыва (2011—2016). Избирался от ЛДПР и более десяти лет состоял в этой партии. Ближе к окончанию полномочий созыва покинул ряды партии и фракции, на новые выборы в Заксобрание выдвинулся от КПРФ. В 2021 году баллотировался от КПРФ по одномандатному округу № 15, включающему часть Уссурийска, но проиграл единороссу Александру Кирилюку. Возглавлял Дальнереченское отделение КПРФ, входит в состав Приморского краевого комитета КПРФ.
О том, что Юрия Корнеева могли задержать или арестовать без подробностей вечером 31 марта сообщил ТГК «ТОР» (18+). Первый секретарь ПКО КПРФ, депутат Законодательного собрания Приморья Анатолий Долгачев подтвердил агентству, что партийцы не могут связаться с Корнеевым и не знают доподлинно, где он находится.
Второй секретарь ПКО КПРФ, депутат Заксобрания Приморья Евгений Ляшенко сообщил в беседе с корр. ИА PrimaMedia, что Юрий Корнеев, по имеющимся у партийцев сведениям, находится в СИЗО-1 Владивостока, причем уже несколько дней. Однако пока в КПРФ не обладают точной информацией, с чем связан арест.
«Есть только предположения, что это может быть связано с бизнесом. Мы пытаемся прояснить ситуацию», — прокомментировал Ляшенко.
В СУ СК по Приморскому краю ИА PrimaMedia сообщили, что им об этом ничего неизвестно. В прокуратуре также не предоставили информацию по этому поводу.
Корнеев занимается сельским хозяйством и строительством. Согласно данным сайтов контрагентов, он является учредителем и руководителей пяти действующих организаций. Среди них ООО «Примагросоя», ООО «Княжевское», специализирующиеся на выращивании зерновых, бобовых и масленичных культур; а также ООО «Аврора-Строй ДВ», основным видом деятельности которого явояется строительство, ООО «Слобода», ООО «Седанка Лайф» (покупка и продажа собственной недвижимости), ООО «Автобокс» (аренда недвижимости).
Строительной компанией с похожим названием «Аврора-Строй» ранее руководил известный как несостоявшийся красный губернатор Приморья экс-депутат регпарламента Андрей Ищенко, осужденный за мошенничество при строительстве многоквартирного дома.