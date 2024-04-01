Индексация социальных пенсий, весенний призыв, запрет «наливаек»: что изменится в жизни всех россиян с 1 апреля 2024 года

С 1 апреля по 30 сентября 2024 года включительно будут действовать новые правила, установленные для россиян и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран. В этот период им будет разрешено переводить не более 1 млн долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте на любые зарубежные счета ежемесячно. При этом сохранятся ограничения на переводы через системы денежных переводов — не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте в месяц. Также будет сохранен запрет на перевод средств за рубеж для физических лиц — нерезидентов и организаций из недружественных стран, если они не работают в России. Но нерезиденты, работающие в России, в том числе из недружественных стран, смогут перевести за рубеж средства в размере своей зарплаты. Кроме того, банкам из недружественных стран будет разрешено осуществлять денежные переводы в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.