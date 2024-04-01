Индексация социальных пенсий, весенний призыв, запрет «наливаек»: что изменится в жизни всех россиян с 1 апреля 2024 года

В социальной сфере повысятся социальные пенсии
С 1 апреля ежегодно социальные пенсии индексируются в соответствии с ростом прожиточного минимума пенсионера в России за предыдущий год. В этот раз пенсии по старости, инвалидности, потере кормильца, а также детские пенсии для детей, оба родителя которых неизвестны, увеличатся на 7,5% (в прошлом году коэффициент апрельской индексации составил 3,3%). Также поднимутся пенсии военнослужащих, ветеранов семьи, участников Великой Отечественной войны, жителей блокадных городов, а также лиц, пострадавших в результате радиационных или техногенных катастроф.
Изменение коэффициента индексации социальных пенсий начиная с 2010 года можно найти в справке, доступной в системе ГАРАНТ.
Военная служба
Весенний призыв на военную службу 2024 стартует 1 апреля.
В этом году весенний призыв в армию продлится до 15 июля. Призвать будут мужчин в возрасте от 18 до 30 лет, причем предыдущий возрастной предел в 27 лет был изменен. Президент РФ установит конкретное количество призывников на текущий призывной сезон своим указом.
В тот же период военнослужащие, чьи сроки службы по призыву истекли, будут отпущены с военной службы.
Транспорт
Некоторым категориям граждан запретят допуск к сдаче экзаменов и выдачу водительских удостоверений.
С 1 апреля 2024 года вступят в силу изменения, касающиеся лиц, лишенных водительских прав, не выполнивших условия возврата прав после истечения срока, а также подвергнутых административному наказанию за управление в состоянии опьянения или нарушение требований относительно употребления алкоголя или наркотических веществ при отсутствии права на управление транспортным средством. Также будут уточнены условия допуска к управлению транспортными средствами отдельных категорий. В плане обмена иностранных водительских удостоверений также будут внесены изменения.
Кроме того, с 1 апреля 2024 года увеличится срок, по истечении которого кандидаты, не сдавшие теоретический или практический экзамен с третьей и последующих попыток, будут допускаться к повторному экзамену. Интервал, который сейчас составляет 1−3 месяца, будет увеличен до 6−9 месяцев.
Алкоголь и табак
Регионы смогут установить запрет на «наливайки» в многоквартирных домах.
По новым правилам, региональные власти получат возможность устанавливать ограничения по продаже алкоголя в точках общественного питания. Новые нормы позволят им строго регулировать продажу алкогольных напитков в заведениях общественного питания и ввести временные ограничения на этот процесс. Кроме того, изменения коснутся организаций, злоупотребляющих правом на выдачу алкоголя, предоставляя услуги общественного питания, но на самом деле занимающихся круглосуточной розничной продажей алкогольной продукции.
Появятся административные санкции за правонарушения в сфере производства и оборота табачной и никотинсодержащей продукции.
С 1 апреля будет введена ответственность за нарушения в сфере производства и оборота табачных изделий и никотинсодержащей продукции, включая использование основного технологического оборудования без соответствующей регистрации и консервации, а также за незаконное производство и оборот табачной продукции физическими лицами. Уровень ответственности будет аналогичен тем, что применяется к нарушениям в сфере производства и оборота алкоголя.
Более того, контрабанда алкоголя и табака стоимостью более 100 тыс. рублей будет наказываться по уголовной статье. Также будут введены уголовные санкции за незаконное перемещение алкоголя и табачной продукции через границу Российской Федерации в страны Евразийского экономического союза.
Нелегальную табачную продукцию будут уничтожать.
Совсем недавно были внесены изменения в Уголовно-процессуальный кодекс, касающиеся утилизации изъятых из незаконного оборота табачных изделий и основного технологического оборудования, используемого для производства табака, находящегося в незаконном обороте. Новые нормы предписывают фиксацию табака и оборудования с помощью фото- или видеосъемки и, при возможности, их опечатывание. После проведения необходимых исследований предметы будут передаваться для уничтожения на основании решения суда.
Начнут действовать правила расчета минимальной цены на никотинсодержащую продукцию.
С 18 апреля 2024 года вступят в силу новые правила, касающиеся продукции с нагреваемым табаком, жидкостей для электронных систем доставки никотина и бестабачных смесей для нагревания. Минимальные цены на такие продукты будут рассчитываться Минсельхозом России и опубликовываться на сайте министерства за 30 дней до введения новых ставок акциза на никотинсодержащую продукцию. Кроме того, минимальная цена на другие виды никотинсодержащей продукции будет составлять 10 тыс. рублей за единицу потребительской упаковки. Эти правила будут действовать до 18 апреля 2030 года.
Банки, страхование
С 1 апреля 2024 года кредитные организации будут обязаны обеспечить возможность осуществления переводов через Систему быстрых платежей (СБП) между юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями. Новые правила касаются платежей от юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в пользу других юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением платежей по поручению или в пользу компаний, чьи счета открыты в территориальных органах Федерального казначейства.
Сохранятся ограничения на перевод денежных средств за рубеж
С 1 апреля по 30 сентября 2024 года включительно будут действовать новые правила, установленные для россиян и физических лиц — нерезидентов из дружественных стран. В этот период им будет разрешено переводить не более 1 млн долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте на любые зарубежные счета ежемесячно. При этом сохранятся ограничения на переводы через системы денежных переводов — не более 10 тыс. долларов США или эквивалент в другой иностранной валюте в месяц. Также будет сохранен запрет на перевод средств за рубеж для физических лиц — нерезидентов и организаций из недружественных стран, если они не работают в России. Но нерезиденты, работающие в России, в том числе из недружественных стран, смогут перевести за рубеж средства в размере своей зарплаты. Кроме того, банкам из недружественных стран будет разрешено осуществлять денежные переводы в рублях с использованием корреспондентских счетов, открытых в российских кредитных организациях, если счета плательщика и получателя открыты в зарубежных банках.
Расширится перечень требований к договорам страхования жизни
Новые правила, касающиеся договоров инвестиционного и накопительного страхования жизни, предусматривают запрет для страховых компаний отказывать клиентам в выплате дохода с привлечением санкций, связанных с блокировкой платежей иностранными контрагентами. Кроме того, страховые выплаты должны быть произведены в течение 30 календарных дней с момента подачи заявления и необходимых документов страхователем.
По новым требованиям, инвестиционные договоры будут содержать информацию о расчете дохода для страхователя, а также детальный список случаев, в которых может быть отказано в выплате дохода. Эти изменения вступят в силу для новых договоров с 1 апреля 2024 года.
Будут урегулированы вопросы наполнения АИС страхования
С 1 апреля страховые компании, при передаче данных в единую систему страхования, обязаны будут учитывать новый набор информации, установленный Банком России, а также следовать определенным требованиям по направлению электронных сообщений. Кроме того, будет регулироваться порядок отказа оператора автоматизированной информационной системы (АИС) страхования в размещении информации, предоставленной страховщиками.
С этой же даты государственным органам и другим уполномоченным лицам потребуется использовать одобренные правила для представления информации в АИС страхования.
Образование
Стартует приемная кампания по зачислению в 1 класс.
Пора зачисления в школы начнется до 1 апреля, при этом конкретные даты определит каждое учебное заведение самостоятельно. Первый этап приема будет продолжаться до 30 июня и включит зачисление детей с особыми правами и тех, кто проживает на территории, закрепленной за школой. Возможность поступить в другие учебные заведения в случае наличия свободных мест будет доступна с 6 июля. Заявления можно подавать через единый или региональные порталы госуслуг, а также лично в учебное заведение или заказным письмом с уведомлением о вручении.
Студенты-платники смогут заключать договор на целевое обучение с обязательством пройти муниципальную службу.
С 5 апреля студенты, обучающиеся в вузах и колледжах по очной форме на платной основе, получат возможность заключить договор о целевом обучении, что гарантирует им трудоустройство на муниципальную службу после окончания учебного заведения. Ранее такие льготы предоставлялись только студентам-бюджетникам.
Кроме того, ординаторы второго года обучения, специализирующиеся в области «Клиническая медицина», смогут получить должность врачей-стажеров с 1 апреля при наличии особого допуска к медицинской практике, выданного комиссией, занимающейся проведением промежуточной аттестации. Для этого они должны иметь диплом по соответствующей специальности, а также свидетельство о первичной аккредитации или выписку из ЕГИСЗ об успешном прохождении аккредитации специалиста.
ЖКХ
Изменятся условия сдачи квартиры в МКД внаем или аренду.
Согласно внесенным изменениям, при передаче жилого помещения в собственность или пользование другому человеку необходимо учитывать права и законные интересы соседей. Кроме того, сдача квартиры внаем или аренду будет возможна только при соблюдении норм использования жилых помещений, правил обслуживания общего имущества в жилом доме, а также требований по энергоэффективности и оснащенности помещений счетчиками. Новые требования также касаются предоставления коммунальных услуг, включая обращение с твердыми коммунальными отходами. Эти изменения вступят в силу с 3 апреля.
Будет скорректирован порядок перепланировки и перевода помещений в МКД из жилых в нежилые.
Завершение перевода и перепланировки помещений в многоквартирном доме теперь связано с внесением соответствующих данных в Единый государственный реестр недвижимости. Эти сведения будут предоставляться не по инициативе владельца помещения, а по заявлению уполномоченного органа, который одобрил произведенные изменения. Если перевод помещения из жилого в нежилое и наоборот не требует проведения переустройства или перепланировки, то основанием для внесения изменений в ЕГРН будет документ, подтверждающий принятие решения о переводе.
Труд
Будут уточнены правила исчисления среднего заработка для назначения пособия по безработице.
Были уточнены критерии зачисления различных видов выплат при расчете среднего заработка работника. Теперь органы службы занятости населения будут учитывать доходы гражданина, работавшего по совместительству, путем объединения заработков с основного места работы и совместительства. Действие обновленных правил начнется с начала месяца.
Порядок оплаты труда медработников скорректируют.
Начиная с 1 апреля, не менее 50% фонда заработной платы медицинских организаций должно быть направлено на выплаты по окладам медработников. Это означает, что доля выплат по окладам должна рассчитываться без учета компенсационных выплат, и уровень заработной платы должен быть сохранен не ниже уровня прошлого года с учетом его увеличения. Одновременно, при оценке доли окладов в структуре заработной платы, не учитываются выплаты, основанные на расчете среднего заработка. Для региональных властей это становится рекомендацией, а для федеральных государственных учреждений — предписанием.
Истечет срок для представления служащими сведений о доходах.
Согласно новым правилам, государственные и муниципальные служащие, сотрудники Банка России, работники государственных внебюджетных фондов, госкорпораций и прочие подобные лица обязаны ежегодно предоставлять информацию о своих доходах представителям работодателя и другим уполномоченным лицам. Они могут декларировать свои доходы с 1 января и предоставлять справку, как правило, не позднее 30 апреля. Однако Президенту РФ, членам Правительства РФ, Секретарю Совета Безопасности РФ, а также федеральным госслужащим из Администрации Президента установлен более ранний срок — до 1 апреля. Минтруд России рекомендует предоставлять информацию не позднее указанных сроков, особенно если планируется длительное отсутствие, например, по причине командировки или отпуска.
Завершится прием статотчетов о численности и зарплате работников за I квартал 2024 года.
Информация о численности и оплате труда работников образования, здравоохранения, социального обслуживания, культуры и научных исследований теперь должна предоставляться квартально в обновленной форме до 10 апреля Росстату и учредителю организации.
С 5 апреля МВД России будет иметь доступ к данным о доходах высококвалифицированных специалистов, которые сможет запрашивать у ФНС России в рамках утвержденного порядка взаимодействия ведомств.
Налоги, сборы
Обновится форма 6-НДФЛ.
Были внесены изменения в форму отчетности, которые направлены на контроль правильности заполнения показателей Раздела 1 и Раздела 2. Одно из изменений касается сроков уплаты НДФЛ: с 1 января 2024 года налоговые агенты обязаны уплачивать налог дважды в месяц. Изменения в форме 6-НДФЛ, ее формате и порядке заполнения вступят в силу с 9 апреля. Обновленную форму рекомендуется использовать для отчетности за I квартал текущего года.
ИП смогут сдавать налоговую отчетность через личный кабинет налогоплательщика.
С 1 апреля предприниматели получат возможность представлять более широкий спектр налоговых деклараций через Личный кабинет индивидуального предпринимателя. До этого они могли подавать только декларации по УСН и НДПИ, а также информацию о разрешениях на добычу водных биологических ресурсов и оплатах за их использование. Однако, к началу апреля им станет доступно 20 форм налоговой отчетности.
Также стоит отметить, что 25 апреля ИП должны будут подать декларации по УСН за 2023 год. Для этого они могут использовать как бумажный формат, так и электронное представление с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи.
Поменяется порядок расчета НДС при перепродаже автомобилей и мотоциклов.
Начиная с 1 апреля 2024 года, при перепродаже подержанных транспортных средств, приобретенных у физических лиц, налоговая база будет рассчитываться как разница между ценой реализации с учетом НДС и ценой покупки ТС у предыдущего владельца с учетом НДС. Этот способ расчета НДС с межценовой разницы будет применяться в цепочке продаж подержанных транспортных средств, приобретенных у частных лиц.
Расширится перечень товаров, облагаемых НДС по ставке 10%
Будут внесены изменения в перечень товаров, на которые применяется пониженная ставка НДС в размере 10%. В этот перечень будут включены детские стулья, манежи, стульчики для кормления, велосипеды, автокресла, бустеры, детские бутылочки, соски, ванночки для купания и другие подобные товары.
Появится электронная банковская гарантия для налоговой.
С 1 апреля в Налоговом кодексе Российской Федерации начнут действовать положения о внедрении системы электронной банковской гарантии. Банк, выступающий в качестве гаранта, предоставит гарантию в электронной форме через технический канал связи. Электронную гарантию должно подписать уполномоченное лицо с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи. Федеральная налоговая служба уже разработала рекомендуемый формат и порядок предоставления банковской гарантии в электронной форме в налоговый орган, а также соответствующие формы.
Истечет срок для проведения обязательного аудита годовой отчетности иноагентов.
Компания, включенная в реестр иностранных агентов, обязана провести аудит своей ежегодной бухгалтерской (финансовой) отчетности до 15 апреля года, следующего за отчетным. Кроме того, она должна предоставить информацию в Минюст России или его территориальный орган о полученных от иностранных источников денежных средствах, имуществе, банковских счетах, целях и распределении этих средств, а также об оказанной помощи. Напомним, что такие сведения должны предоставляться ежеквартально не позднее 15 числа месяца, следующего за окончанием квартала.
Будет расширен список предметов одежды, подлежащих обязательной маркировке.
С 1 апреля будет введено требование маркировки для верхней одежды из искусственного меха, спортивных и лыжных костюмов, трикотажных мужских рубашек и костюмов, а также для пиджаков, брюк, мужских и женских курток, пальто, плащей, шарфов и шалей. Также маркировке подлежат отдельные элементы спецодежды, включая производственные и профессиональные комплекты, куртки, комбинезоны, брюки, шорты и другие предметы.
Изменятся правила уплаты утилизационного сбора.
Новая система утилизационного сбора будет применяться к колесным транспортным средствам (шасси) и прицепам к ним, ввозимым из стран Евразийского экономического союза. Она включает в себя расчет с учетом недоплаченных налогов и пошлин из-за занижения таможенной стоимости автомобилей. Цель этой меры — обеспечить равные условия для ввоза транспортных средств, проходящих таможенное оформление в государствах ЕАЭС, и для тех, которые растаможиваются в России с уплатой всех применимых налогов и сборов.