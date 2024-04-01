Кабмин разрешил брать в аренду в упрощенном порядке парки, дороги и другие объекты

Упрощенный порядок реализации проектов на основе ГЧП предусматривает следующие условия:
1) стоимость проекта — до $1 млн;
2) срок аренды до 10 лет. После чего объект должен быть возвращен хокимияту Ташкента;
3) запрет на капитальное строительство и порчу инженерных сетей на арендованном участке;
4) выставление проекта на платформу «Е-auksion».
Список объектов для реализации проектов ГЧП в упрощенном порядке:
1) парки, скверы, бульвары, аллеи;
2) прибрежные территории рек, каналов и открытых коллекторов;
3) территории под мостами и путепроводами;
4) территории между проезжими частями дороги;
5) автостоянки;
6) автодороги;
7) паркоматы;
8) пустующие земельные участки;
9) неиспользуемые или используемые на малую мощность здания и сооружения;
10) пустующие здания и сооружения.