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Кабмин разрешил брать в аренду в упрощенном порядке парки, дороги и другие объекты

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Утверждено положение об упрощенном порядке реализации проектов на условиях ГЧП в Ташкенте. В список вошли парки и скверы, прибрежные территории рек, территории под мостами и путепроводами и другие подобные объекты, сообщает Norma.uz.

Источник: Podrobno.uz

Упрощенный порядок реализации проектов на основе ГЧП предусматривает следующие условия:

1) стоимость проекта — до $1 млн;

2) срок аренды до 10 лет. После чего объект должен быть возвращен хокимияту Ташкента;

3) запрет на капитальное строительство и порчу инженерных сетей на арендованном участке;

4) выставление проекта на платформу «Е-auksion».

Список объектов для реализации проектов ГЧП в упрощенном порядке:

1) парки, скверы, бульвары, аллеи;

2) прибрежные территории рек, каналов и открытых коллекторов;

3) территории под мостами и путепроводами;

4) территории между проезжими частями дороги;

5) автостоянки;

6) автодороги;

7) паркоматы;

8) пустующие земельные участки;

9) неиспользуемые или используемые на малую мощность здания и сооружения;

10) пустующие здания и сооружения.

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