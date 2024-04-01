Кабмин разрешил брать в аренду в упрощенном порядке парки, дороги и другие объекты

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Утверждено положение об упрощенном порядке реализации проектов на условиях ГЧП в Ташкенте. В список вошли парки и скверы, прибрежные территории рек, территории под мостами и путепроводами и другие подобные объекты, сообщает Norma.uz.