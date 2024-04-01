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Танкисты из Приморья и Хабаровского края уничтожили вражескую технику на СВО

За успешное выполнение боевых задач в зоне специальной военной операции наводчика-оператора танка из Приморского края Владимира Абрамова наградили медалью «За отвагу». А командир отделения танкового взвода учебного центра Восточного военного округа, дислоцированного в Хабаровском крае сержант Евгений Куртуков вскоре станет обладателем «Ордена Мужества».

Источник: РИА "Новости"

Как сообщили «РГ» в пресс-службе ВВО, сержант Куртуков командовал подразделением, которому удалось уничтожить бронетранспортер, многоцелевой транспортер-тягач легкий бронированный, фургон с боеприпасами, танк Т-72 польской модификации и около 60 украинских боевиков.

При этом командир ни потерял в сражениях ни одного своего подчиненного. За отвагу, решительность и высокий профессионализм его представили к высокой награде.

Приморский боец Владимир Абрамов медаль получил за то, что подбил из танка Т-80БВМ больше двух единиц вражеской бронетехники. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ВВО, танкист следил за выдвигающейся колонной ВСУ, а потом, выждав удачный момент, выстрелил в главную машину с расстояния 4,5 километра. После сменил позицию и нанес удар уже по замыкающей. Так ему удалось остановить противника на узкой полевой дороге, заставив его развернуться и отступить.