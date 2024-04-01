Танкисты из Приморья и Хабаровского края уничтожили вражескую технику на СВО

Приморский боец Владимир Абрамов медаль получил за то, что подбил из танка Т-80БВМ больше двух единиц вражеской бронетехники. Как сообщает РИА Новости со ссылкой на информацию ВВО, танкист следил за выдвигающейся колонной ВСУ, а потом, выждав удачный момент, выстрелил в главную машину с расстояния 4,5 километра. После сменил позицию и нанес удар уже по замыкающей. Так ему удалось остановить противника на узкой полевой дороге, заставив его развернуться и отступить.